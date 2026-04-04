Удары по АЭС "Бушер" являются незаконными и безрассудными – МИД России - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Удары по АЭС "Бушер" являются незаконными и безрассудными – МИД России
2026-04-04T16:52
новости
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
аэс "бушер"
ближний восток
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Удары по АЭС "Бушер" в Иране незаконны и безрассудны, они ложатся несмываемым грязным пятном на международной репутации их инициаторов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. Обстрел не нанес ущерба основной части станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС нет. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую озабоченность и заявил, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам.
"Эти незаконные и безрассудные действия – несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС "Бушер" и другие находящиеся под гарантиями Агентства иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, инициаторы этих атак полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, а также ядерной и физической ядерной безопасности.
МИД РФ решительно осуждает это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам, отметила официальный представитель российского дипведомства.
Комментируя реакцию директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Захарова отметила, что его слова "адресованы агрессорам, продолжающим без раздумий и даже с неким нездоровым азартом бить прямой наводкой по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана".
"Ситуация на AЭС "Бушер" все ближе подходит к опасной черте. Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены", – заключила дипломат.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что субботний удар был нанесен уже фактически в контур физической защиты АЭС.
Он также сообщил, что в субботу проходит основная волна эвакуации российских специалистов со станции.
АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД
Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление
АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния