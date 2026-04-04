Удары по АЭС "Бушер" являются незаконными и безрассудными – МИД России

2026-04-04T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Удары по АЭС "Бушер" в Иране незаконны и безрассудны, они ложатся несмываемым грязным пятном на международной репутации их инициаторов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В субботу Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. Обстрел не нанес ущерба основной части станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС нет. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую озабоченность и заявил, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам.По словам дипломата, инициаторы этих атак полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, а также ядерной и физической ядерной безопасности.МИД РФ решительно осуждает это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам, отметила официальный представитель российского дипведомства.Комментируя реакцию директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Захарова отметила, что его слова "адресованы агрессорам, продолжающим без раздумий и даже с неким нездоровым азартом бить прямой наводкой по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана".Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что субботний удар был нанесен уже фактически в контур физической защиты АЭС.Он также сообщил, что в субботу проходит основная волна эвакуации российских специалистов со станции.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИДУдар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявлениеАЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка

