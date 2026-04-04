Удар в контур защиты: с АЭС "Бушер" началась эвакуация российских специалистов - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Удар в контур защиты: с АЭС "Бушер" началась эвакуация российских специалистов
В субботу началась основная волна эвакуации российских специалистов с атомной электростанции "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости Крым, 04.04.2026
С АЭС "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов – Лихачев

16:27 04.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В субботу началась основная волна эвакуации российских специалистов с атомной электростанции "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. ОАЭИ также отмечает, что обстрел не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС "Бушер" нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.
"Мы, как и планировали, именно сегодня начали основную волну эвакуации. Где-то минут через 20 примерно после этого злосчастного удара автобусы двинулись со стороны станции "Бушер" в сторону ирано-армянской границы", – цитирует Лихачева РИА Новости.
По его словам, а автобусах находятся 198 человек. Планируется, что в течение двух-трех суток они безопасно пересекут практически весь Иран. Вылет российских специалистов в дальнейшем запланирован из аэропорта Еревана. Об эвакуации российских специалистов с АЭС проинформированы соответствующе службы Израиля и США, добавил глава "Росатома".
Комментируя субботний удар, Лихачев констатировал, что вероятность риска нанесения ущерба возможного инцидента ядерного содержания только увеличивается день ото дня. Он отметил, что удар был нанесен уже фактически в контур физической защиты станции.
"К сожалению, события развиваются по самому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули. В целом, идентификация конфликта, обострения вокруг Персидского залива приводят к соответствующим последствиям", – сказал он.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую озабоченность по поводу произошедшего у "Бушер" инцидента и заявил, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам.
АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ и Иран обеспокоены распространением конфликта на Каспийское море
Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление
Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
 
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния