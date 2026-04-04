Удар в контур защиты: с АЭС "Бушер" началась эвакуация российских специалистов

Удар в контур защиты: с АЭС "Бушер" началась эвакуация российских специалистов - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Удар в контур защиты: с АЭС "Бушер" началась эвакуация российских специалистов

В субботу началась основная волна эвакуации российских специалистов с атомной электростанции "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T16:27

2026-04-04T16:27

2026-04-04T16:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В субботу началась основная волна эвакуации российских специалистов с атомной электростанции "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.В субботу Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. ОАЭИ также отмечает, что обстрел не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС "Бушер" нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.По его словам, а автобусах находятся 198 человек. Планируется, что в течение двух-трех суток они безопасно пересекут практически весь Иран. Вылет российских специалистов в дальнейшем запланирован из аэропорта Еревана. Об эвакуации российских специалистов с АЭС проинформированы соответствующе службы Израиля и США, добавил глава "Росатома".Комментируя субботний удар, Лихачев констатировал, что вероятность риска нанесения ущерба возможного инцидента ядерного содержания только увеличивается день ото дня. Он отметил, что удар был нанесен уже фактически в контур физической защиты станции.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую озабоченность по поводу произошедшего у "Бушер" инцидента и заявил, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, аэс "бушер", росатом, алексей лихачев, иран, атомная энергетика, ближний восток, эвакуация