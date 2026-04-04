Удар по АЭС "Бушер" и гибель семьи в ЛНР: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудник службы безопасности погиб при обстреле АЭС "Бушер", со станции эвакуируют российский персонал. Семья с маленьким ребенком погибла в Луганской Народной Республике после удара боевиков ВСУ. Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Таганрогу. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о полной обеспеченности российского рынка бензином и дизтопливом. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против строителей Крымского моста. Администрация США не заложила средства на помощь Украине в проект бюджета на 2027 год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по АЭС "Бушер"В субботу Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. Обстрел не нанес ущерба основной части станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС нет.Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что субботний удар был нанесен уже фактически в контур физической защиты АЭС. Он также сообщил, что в субботу проходит основная волна эвакуации российских специалистов со станции. Автобусы со 198 сотрудниками выехали к ирано-армянской границе. Планируется, что в течение двух-трех суток они безопасно пересекут практически весь Иран. Вылет российских специалистов в дальнейшем запланирован из аэропорта Еревана.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую озабоченность и заявил, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по АЭС "Бушер" в Иране незаконны и безрассудны, они ложатся несмываемым грязным пятном на международной репутации их инициаторов. По ее словам, ситуация на AЭС "Бушер" все ближе подходит к опасной черте. Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены.Гибель семьи с ребенком в ЛНРСемья с восьмилетним ребенком погибла в ЛНР после атаки украинского беспилотника, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Трагедия произошла в селе Михайловка Кременского округа. Под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но в одном из домов погибла вся семья – мужчина, женщина и их 8-летний ребенок.Удар ВСУ по ТаганрогуВ ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, в том числе гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжелое.При ракетном ударе по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы.Кроме того, повреждения получил сухогруз под флагом иностранного государства, находившийся в акватории залива. Из-за попадания обломков БПЛА возник пожар, его удалось локализовать.Обеспеченность российского рынка топливомВнутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.Что касается дизтоплива, то в России его производство значительно превышает потребление, поэтому экспорт этого товара остается открытым для производителей.Санкции Зеленского против строителей Крымского мостаГлава киевского режима Владимир Зеленский ввел новые санкции против ряда российских физлиц и компаний.Под ограничения попали 26 физических лиц и 31 компания. Отмечается, что ограничения применены в отношении "российских субъектов", которые обеспечивают военно-промышленный комплекс РФ, содействуют обходу санкций, принимали участие в строительстве Крымского моста, а также осуществляют предпринимательскую деятельность в регионах, которые Украина считает своими.Отказ США финансировать УкраинуВ представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося дополнительной военной, финансовой или иной поддержки Украины, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Он добавил, что в представленном Белым домом документе Украина не упоминается ни разу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
