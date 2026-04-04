Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходы - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходы
Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходы - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходы
Взлет цен на топливо обошелся американским потребителям в 8,6 млрд долларов за месяц войны в Иране – расходы на заправку машин в среднем выросли на 35-45% и это РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T09:09
2026-04-04T09:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Взлет цен на топливо обошелся американским потребителям в 8,6 млрд долларов за месяц войны в Иране – расходы на заправку машин в среднем выросли на 35-45% и это уже вынуждает многих американцев экономить в контексте других бытовых трат. Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог-американист Малек Дудаков.В случае перекрытия Ормузского пролива до конца апреля ожидается рост топливных цен в США еще на 25-35%, предполагает эксперт, а это уже может спровоцировать полномасштабный логистический кризис. Уже проявляется дефицит керосина, авиакомпании сокращают до 15% рейсов, лоукостеры в шаге от банкротства, отмечает американист.В то же время, отмечает Дудаков, американские нефтяники в моменте зарабатывают неплохие прибыли, но тратят их опять же не на расширение добычи – количество буровых установок в США за месяц войны с Ираном даже сократилось. Проявляется истощение старых месторождений и схлопывание сланцевого бума, делает вывод эксперт.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
иран
ормузский пролив
ближний восток
сша
малек дудаков, мнения, иран, обострение между ираном и сша, ормузский пролив, ближний восток, сша
Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходы

Энергокризис в США вынуждает население сокращать свои расходы – эксперт

09:09 04.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Взлет цен на топливо обошелся американским потребителям в 8,6 млрд долларов за месяц войны в Иране – расходы на заправку машин в среднем выросли на 35-45% и это уже вынуждает многих американцев экономить в контексте других бытовых трат. Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог-американист Малек Дудаков.
"Порядка трети населения США нынче сокращают свои расходы под давлением топливного кризиса. То ли еще будет, когда начнет проявляться эффект взлета инфляции из-за удорожания логистики. Стоимость дизеля в Америке близка к рекордным значениям", – пишет политолог.
В случае перекрытия Ормузского пролива до конца апреля ожидается рост топливных цен в США еще на 25-35%, предполагает эксперт, а это уже может спровоцировать полномасштабный логистический кризис. Уже проявляется дефицит керосина, авиакомпании сокращают до 15% рейсов, лоукостеры в шаге от банкротства, отмечает американист.
"За 2025 год количество банкротств фермерских хозяйств выросло почти на 50%. Сейчас же ситуация в сельском хозяйстве США явно еще того хуже. Сказывается и дороговизна дизеля, и отсутствие доступных удобрений. Уровень поддержки экономической политики Трампа уже падает ниже 30%. Скачок инфляции – худший подарок республиканцам в канун выборов", – пишет специалист по региону.
В то же время, отмечает Дудаков, американские нефтяники в моменте зарабатывают неплохие прибыли, но тратят их опять же не на расширение добычи – количество буровых установок в США за месяц войны с Ираном даже сократилось. Проявляется истощение старых месторождений и схлопывание сланцевого бума, делает вывод эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Малек ДудаковМненияИранОбострение между Ираном и СШАОрмузский проливБлижний ВостокСША
 
