Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходы

2026-04-04T09:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Взлет цен на топливо обошелся американским потребителям в 8,6 млрд долларов за месяц войны в Иране – расходы на заправку машин в среднем выросли на 35-45% и это уже вынуждает многих американцев экономить в контексте других бытовых трат. Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог-американист Малек Дудаков.В случае перекрытия Ормузского пролива до конца апреля ожидается рост топливных цен в США еще на 25-35%, предполагает эксперт, а это уже может спровоцировать полномасштабный логистический кризис. Уже проявляется дефицит керосина, авиакомпании сокращают до 15% рейсов, лоукостеры в шаге от банкротства, отмечает американист.В то же время, отмечает Дудаков, американские нефтяники в моменте зарабатывают неплохие прибыли, но тратят их опять же не на расширение добычи – количество буровых установок в США за месяц войны с Ираном даже сократилось. Проявляется истощение старых месторождений и схлопывание сланцевого бума, делает вывод эксперт.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

