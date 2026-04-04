https://crimea.ria.ru/20260404/ssha-otkazalis-vydelyat-dengi-i-oruzhie-ukraine-1154894742.html

США отказались выделять деньги и оружие Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2026

В представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося поддержки Украины. Об этом сообщил спецпредставитель... РИА Новости Крым, 04.04.2026

новости

кирилл дмитриев

сша

западная помощь украине

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_0:0:1375:773_1920x0_80_0_0_fdb81c8208f89553aa4721a9bb042688.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося поддержки Украины. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.В представленном Белым домом документе Украина не упоминается ни разу, добавил спецпредставитель президента РФ.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что при его предшественнике Джо Байдене Штаты передали Киеву оружия и денег на сумму от 350 до 400 миллиардов долларов. При этом глава Белого дома выразил сомнения в том, что все эти средства были израсходованы на заявленные цели. Он указал на необходимость расследовать, как именно были потрачены деньги, которые США выделяли Украине в качестве помощи.В 2025 году НАТО была создана программа PURL в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

