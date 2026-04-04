США отказались выделять деньги и оружие Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2026
США отказались выделять деньги и оружие Украине
В представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося поддержки Украины. Об этом сообщил спецпредставитель... РИА Новости Крым, 04.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося поддержки Украины. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Подготовленный командой Трампа проект бюджета США на 2027 финансовый год не содержит положений о дополнительной военной, финансовой или иной поддержке Украины", – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
В представленном Белым домом документе Украина не упоминается ни разу, добавил спецпредставитель президента РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что при его предшественнике Джо Байдене Штаты передали Киеву оружия и денег на сумму от 350 до 400 миллиардов долларов. При этом глава Белого дома выразил сомнения в том, что все эти средства были израсходованы на заявленные цели. Он указал на необходимость расследовать, как именно были потрачены деньги, которые США выделяли Украине в качестве помощи.
В 2025 году НАТО была создана программа PURL в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шоу без антракта и буфета: эксперт о "бессилии" Трампа с Зеленским
Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ
Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot
 
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
08:25156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
Лента новостейМолния