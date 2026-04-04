США отказались выделять деньги и оружие Украине
В представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося поддержки Украины. Об этом сообщил спецпредставитель... РИА Новости Крым, 04.04.2026
В проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют пункты о поддержке Украины – Дмитриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В представленном администрацией США проекте бюджета на 2027 год нет ни одного пункта, касающегося поддержки Украины. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Подготовленный командой Трампа проект бюджета США на 2027 финансовый год не содержит положений о дополнительной военной, финансовой или иной поддержке Украины", – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
В представленном Белым домом документе Украина не упоминается ни разу, добавил спецпредставитель президента РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что при его предшественнике Джо Байдене Штаты передали Киеву оружия и денег на сумму от 350 до 400 миллиардов долларов. При этом глава Белого дома выразил сомнения в том, что все эти средства были израсходованы на заявленные цели. Он указал на необходимость расследовать, как именно были потрачены деньги, которые США выделяли Украине в качестве помощи.
В 2025 году НАТО была создана программа PURL в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.
