Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Семья с восьмилетним ребенком погибла в ЛНР после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Мах.Республику ночью несколько раз атаковали вражеские дроны. Под огнем были столица региона Луганск и три муниципальный округа, проинформировал губернатор.В поселке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре – взрывной волной повреждено остекление жилых домов.В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.В Луганске от осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе города повреждено остекление и крыша частного дома – никто не пострадал.Местные власти в муниципалитетах предпринимают все необходимые действия для оказания помощи в ликвидации последствий, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному домуРакетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненыеВ Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Семья с восьмилетним ребенком погибла в ЛНР после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Мах.
Республику ночью несколько раз атаковали вражеские дроны. Под огнем были столица региона Луганск и три муниципальный округа, проинформировал губернатор.
"В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но в одном из домов погибла вся семья – мужчина, женщина и их 8-летний ребенок", – сообщил глава региона.
В поселке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре – взрывной волной повреждено остекление жилых домов.
В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.
В Луганске от осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе города повреждено остекление и крыша частного дома – никто не пострадал.
Местные власти в муниципалитетах предпринимают все необходимые действия для оказания помощи в ликвидации последствий, подчеркнул глава региона.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601