https://crimea.ria.ru/20260404/semya-s-malenkim-rebenkom-pogibla-v-lnr-posle-udara-vsu-1154900244.html

Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков

Семья с восьмилетним ребенком погибла в ЛНР после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Мах. РИА Новости Крым, 04.04.2026

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154900978_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_0197bc28f50f16c0aed1fdefbc8ba8b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Семья с восьмилетним ребенком погибла в ЛНР после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Мах.Республику ночью несколько раз атаковали вражеские дроны. Под огнем были столица региона Луганск и три муниципалитета, проинформировал губернатор.В поселке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре – взрывной волной повреждено остекление жилых домов.В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.В Луганске от осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе города повреждено остекление и крыша частного дома – никто не пострадал.Местные власти в муниципалитетах предпринимают все необходимые действия для оказания помощи в ликвидации последствий, подчеркнул глава региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

