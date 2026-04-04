Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков
Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков
2026-04-04T14:02
2026-04-04T14:29
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
луганск
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, луганск, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков

Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара украинских беспилотников

14:02 04.04.2026 (обновлено: 14:29 04.04.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Семья с восьмилетним ребенком погибла в ЛНР после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Мах.
Республику ночью несколько раз атаковали вражеские дроны. Под огнем были столица региона Луганск и три муниципальный округа, проинформировал губернатор.
"В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но в одном из домов погибла вся семья – мужчина, женщина и их 8-летний ребенок", – сообщил глава региона.
В поселке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре – взрывной волной повреждено остекление жилых домов.
В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.
В Луганске от осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе города повреждено остекление и крыша частного дома – никто не пострадал.
Местные власти в муниципалитетах предпринимают все необходимые действия для оказания помощи в ликвидации последствий, подчеркнул глава региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому
Ракетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненые
В Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз
ЛЭП
4 апреля, 06:57
Запорожская область под ударом ВСУ – жителей призвали сделать запас воды и зарядить телефоны
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникЛуганскНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
08:25156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
Лента новостейМолния