2026-04-04T13:49
Сатанизм* как он есть: в МИД РФ прокомментировали вручение Каллас ордена княгини Ольги
Награждение Каллас орденом княгини Ольги на Украине является сатанизмом* – Захарова
13:39 04.04.2026 (обновлено: 13:49 04.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом* награждение Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени, который глава евродипломатии получила из рук нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского.
"Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм* как он есть", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как отметила дипломат, Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, которой отмечают "выдающиеся заслуги" женщин.
"Заслуги Каллас перед украинцами поистине "выдающиеся": призывы ускорить могилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования к киевскому режиму отказаться от любых попыток мира, превращение страны в орудие войны "до последнего украинца", разжигание ненависти, стимулирование коррупции бесконтрольными вливаниями миллионов", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что княгиня Ольга, правившая Русью в середине X века, заложила основы христианизации страны, установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при ее внуке князе Владимире в 988 году.
При этом киевский режим занимает фактическим уничтожением православия на Украине, осуществляют гонения на каноническую Украинскую православную церковь, проводятся рейдерские захваты храмов с применением физического насилия к духовенству и прихожанам, констатировала Захарова.
Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени в время визита главы евродипломати на Украину 31 марта. По словам Каллас, для нее "большая честь" получить такую награду, так как она в последние годы "каждый день думает об Украине" и "делает все", чтобы "помочь" Киеву.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.
Читайте также на РИА Новости Крым: