Рейтинг@Mail.ru
Сатанизм* как он есть: в МИД РФ прокомментировали вручение Каллас ордена княгини Ольги - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/satanizm-kak-on-est-v-mid-rf-prokommentirovali-vruchenie-kallas-ordena-knyagini-olgi-1154899609.html
Сатанизм* как он есть: в МИД РФ прокомментировали вручение Каллас ордена княгини Ольги
2026-04-04T13:39
2026-04-04T13:49
мнения
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
церковный раскол на украине
кая каллас
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151673856_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_3968f4427ea05438e352f71bf197a778.jpg
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151673856_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_66cd6081f211ab608507698efcd5b925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:39 04.04.2026 (обновлено: 13:49 04.04.2026)
 
© AP Photo Virginia MayoГлава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© AP Photo Virginia Mayo
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом* награждение Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени, который глава евродипломатии получила из рук нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского.

"Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм* как он есть", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила дипломат, Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, которой отмечают "выдающиеся заслуги" женщин.
"Заслуги Каллас перед украинцами поистине "выдающиеся": призывы ускорить могилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования к киевскому режиму отказаться от любых попыток мира, превращение страны в орудие войны "до последнего украинца", разжигание ненависти, стимулирование коррупции бесконтрольными вливаниями миллионов", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что княгиня Ольга, правившая Русью в середине X века, заложила основы христианизации страны, установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при ее внуке князе Владимире в 988 году.
При этом киевский режим занимает фактическим уничтожением православия на Украине, осуществляют гонения на каноническую Украинскую православную церковь, проводятся рейдерские захваты храмов с применением физического насилия к духовенству и прихожанам, констатировала Захарова.
Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени в время визита главы евродипломати на Украину 31 марта. По словам Каллас, для нее "большая честь" получить такую награду, так как она в последние годы "каждый день думает об Украине" и "делает все", чтобы "помочь" Киеву.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
