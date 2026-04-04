Сатанизм* как он есть: в МИД РФ прокомментировали вручение Каллас ордена княгини Ольги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом* награждение Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени, который глава евродипломатии...

2026-04-04T13:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом* награждение Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени, который глава евродипломатии получила из рук нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского.Как отметила дипломат, Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, которой отмечают "выдающиеся заслуги" женщин."Заслуги Каллас перед украинцами поистине "выдающиеся": призывы ускорить могилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования к киевскому режиму отказаться от любых попыток мира, превращение страны в орудие войны "до последнего украинца", разжигание ненависти, стимулирование коррупции бесконтрольными вливаниями миллионов", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Она напомнила, что княгиня Ольга, правившая Русью в середине X века, заложила основы христианизации страны, установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при ее внуке князе Владимире в 988 году.При этом киевский режим занимает фактическим уничтожением православия на Украине, осуществляют гонения на каноническую Украинскую православную церковь, проводятся рейдерские захваты храмов с применением физического насилия к духовенству и прихожанам, констатировала Захарова.Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени в время визита главы евродипломати на Украину 31 марта. По словам Каллас, для нее "большая честь" получить такую награду, так как она в последние годы "каждый день думает об Украине" и "делает все", чтобы "помочь" Киеву.* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУПЦУ захватила еще один православный храм под КиевомПоследние два храма в Киево-Печерской лавре отобрали у монахов УПЦ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

