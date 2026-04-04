Ряд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – Кремль - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Ряд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – Кремль
Целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков... РИА Новости Крым, 04.04.2026
Ряд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – Кремль

Ряд зарубежных государственных деятелей намерены приехать в Москву на 9 Мая – Ушаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков информационному порталу Life.
"Целый ряд государственных деятелей уже изъявили желание прибыть в Москву на 9 Мая. Мы подтвердили им со своей стороны готовность их принять. Уже несколько человек, как я сказал, изъявили желание (приехать – ред.), и мы подтвердили им приглашение", – сказал представитель Кремля.
Имена гостей пока держат в секрете. При этом Ушаков отметил, что 9 мая у президента России Владимира Путина будут "не только торжественные мероприятия, но и важные международные контакты".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рада видеть на Параде Победы 9 мая лидеров дружественных стран.
Кремль 24 марта открыл аккредитацию журналистов на освещение мероприятий, посвященных Дню Победы. Представители СМИ смогут попасть на генеральную репетицию военного парада 7 мая на Красной площади, на военный парад 9 мая, а также на церемонию возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 9 мая в Александровском саду.
В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств
