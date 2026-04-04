https://crimea.ria.ru/20260404/ryad-zarubezhnykh-gosdeyateley-khotyat-priekhat-v-moskvu-na-9-maya--kreml-1154902905.html

Ряд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – Кремль

Ряд зарубежных госдеятелей хотят приехать в Москву на 9 мая – Кремль - РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T15:08

новости

кремль

юрий ушаков

россия

в мире

сотрудничество

9 мая

праздники и памятные даты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128582772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e16b9511cf3d50204dbc5c1f937fd269.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву в День Победы 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков информационному порталу Life.Имена гостей пока держат в секрете. При этом Ушаков отметил, что 9 мая у президента России Владимира Путина будут "не только торжественные мероприятия, но и важные международные контакты".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рада видеть на Параде Победы 9 мая лидеров дружественных стран.Кремль 24 марта открыл аккредитацию журналистов на освещение мероприятий, посвященных Дню Победы. Представители СМИ смогут попасть на генеральную репетицию военного парада 7 мая на Красной площади, на военный парад 9 мая, а также на церемонию возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 9 мая в Александровском саду.В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты РФ лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

