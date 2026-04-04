Победивший время Андрей Тарковский – ко дню рождения режиссера
Победивший время Андрей Тарковский – ко дню рождения режиссера
Победивший время Андрей Тарковский – ко дню рождения режиссера

94 года со дня рождения Андрея Тарковского

10:27 04.04.2026
 
© РИА Новости . Лев Иванов / Перейти в фотобанкСоветский кинорежиссер, сценарист Андрей Тарковский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Сегодня Андрею Арсеньевичу Тарковскому могло бы исполниться 94 года. Страшно подумать, сколько он успел бы сделать, проживи он эти годы. Жизнь отмерила ему очень мало – он умер в конце декабря 1986 года от скоротечного рака легких на 55-м году жизни. Остались семь полновесных картин, перевернувших кинематограф. На них росли и продолжают воспитываться все новые поколения режиссеров. Как всякий гений, он был не столько популярен, сколько его влияние имело мощный долгоиграющий эффект и в пространстве, и во времени.
Человек, поднявший кино с уровня развлекательного аттракциона до уровня высокого искусства. Очень смелый, и очень прямолинейный. С ним было трудно, но он не обращал внимания на "мелочи", всегда верно расставляя приоритеты.
Его наследие – не только фильмы, но и учебники по режиссуре, удивительные по красоте лекции. И – "Мартиролог" – "дневник страданий", многотомные записи, показывающие всю изнанку жизни, которые теперь может прочесть любой желающий.
Андрей Тарковский (в центре) с актерами Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук на съемках "Соляриса"
Он воплощал сны, говорил о главном, не боялся отстаивать свое мнение – и это было очень непросто в условиях советской системы. Вечный бой с чиновниками от кинематографии. Иллюзия, что за границей СССР – будет легче, что там – настоящая свобода. И потом –горькое разочарование: вместо свободы – новая кабала. Не давящей системы, но – денег.
Никогда он не останавливался в творчестве, всегда говорил, что настоящий режиссер должен иметь план на десяток фильмов вперед, и сам – всегда такой план имел. Только болезнь остановила его, последний год жизни отняла, приковав к постели.
Но громадный заряд энергии, который несла личность Андрея Тарковского, до сих пор заряжает множество творческих батарей других авторов, режиссеров, сценаристов по всей планете. В этом смысле он победил время.
