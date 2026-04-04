Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу

Нынешняя система одиннадцатилетнего обучения в российских школах полностью отвечает потребностям детей. Об этом говорится в комментарии Минпросвещения по поводу

2026-04-04T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Нынешняя система одиннадцатилетнего обучения в российских школах полностью отвечает потребностям детей. Об этом говорится в комментарии Минпросвещения по поводу предложений о переходе на десятилетний срок школьного обучения.Ранее президент РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что 10 лет достаточно для получения образования в школах.В министерстве подчеркнули, что образовательная система в России выстроена и позволяет обеспечивать эффективное освоение учебных программ учениками разных возрастов.Глава федерального ведомства добавил, что введенные федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают высокое качество образования в каждой школе страны, создавая условия для гармоничного развития и успешного обучения детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭКак в Крыму подать документы в первый классКогда в школах России начнут проводить уроки духовно-нравственной культуры

