https://crimea.ria.ru/20260404/perekhod-na-10-letku-v-shkolakh-v-minprosvescheniya-otsenili-initsiativu-1154905526.html
Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111686/97/1116869704_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_a6c43477b20c163e604d7784e33189f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111686/97/1116869704_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2100275673a9f3d908d553b1fd6bb4f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
11-летнее образование в школах полностью отвечает потребностям детей – Минпросвещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Нынешняя система одиннадцатилетнего обучения в российских школах полностью отвечает потребностям детей. Об этом говорится в комментарии Минпросвещения по поводу предложений о переходе на десятилетний срок школьного обучения.
Ранее президент РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что 10 лет достаточно для получения образования в школах.
"В соответствии с федеральным законом… срок получения среднего общего образования составляет 11 лет. На сегодняшний день в России действует именно такая система, которая зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей", – говорится в комментарии Минпросвещения, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что образовательная система в России выстроена и позволяет обеспечивать эффективное освоение учебных программ учениками разных возрастов.
Система образования у нас уже выстроена и работает. В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава федерального ведомства добавил, что введенные федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают высокое качество образования в каждой школе страны, создавая условия для гармоничного развития и успешного обучения детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
