Рейтинг@Mail.ru
Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/perekhod-na-10-letku-v-shkolakh-v-minprosvescheniya-otsenili-initsiativu-1154905526.html
Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу
Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу
Нынешняя система одиннадцатилетнего обучения в российских школах полностью отвечает потребностям детей. Об этом говорится в комментарии Минпросвещения по поводу РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T18:48
2026-04-04T18:48
минпросвещения рф
школа
образование в россии
мнения
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111686/97/1116869704_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_a6c43477b20c163e604d7784e33189f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Нынешняя система одиннадцатилетнего обучения в российских школах полностью отвечает потребностям детей. Об этом говорится в комментарии Минпросвещения по поводу предложений о переходе на десятилетний срок школьного обучения.Ранее президент РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что 10 лет достаточно для получения образования в школах.В министерстве подчеркнули, что образовательная система в России выстроена и позволяет обеспечивать эффективное освоение учебных программ учениками разных возрастов.Глава федерального ведомства добавил, что введенные федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают высокое качество образования в каждой школе страны, создавая условия для гармоничного развития и успешного обучения детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭКак в Крыму подать документы в первый классКогда в школах России начнут проводить уроки духовно-нравственной культуры
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111686/97/1116869704_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2100275673a9f3d908d553b1fd6bb4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минпросвещения рф, школа, образование в россии, мнения, новости
Переход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативу

11-летнее образование в школах полностью отвечает потребностям детей – Минпросвещения

18:48 04.04.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школе
В школе - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Нынешняя система одиннадцатилетнего обучения в российских школах полностью отвечает потребностям детей. Об этом говорится в комментарии Минпросвещения по поводу предложений о переходе на десятилетний срок школьного обучения.
Ранее президент РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что 10 лет достаточно для получения образования в школах.
"В соответствии с федеральным законом… срок получения среднего общего образования составляет 11 лет. На сегодняшний день в России действует именно такая система, которая зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей", – говорится в комментарии Минпросвещения, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что образовательная система в России выстроена и позволяет обеспечивать эффективное освоение учебных программ учениками разных возрастов.
Система образования у нас уже выстроена и работает. В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава федерального ведомства добавил, что введенные федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают высокое качество образования в каждой школе страны, создавая условия для гармоничного развития и успешного обучения детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Минпросвещения РФШколаОбразование в РоссииМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
