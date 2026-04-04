Немцам призывного возраста запретили покидать Германию без разрешения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Германии мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Авторы статьи указывают, что данное правило действует с начала текущего года.
"Все мужчины старше 17 и младше 45 лет, которые хотят покинуть Германию более чем на три месяца, обязаны получить разрешение у бундесвера", – говорится в статье.
Ранее разрешение на длительное пребывание за границей требовали от немцев призывного возраста только в двух случаях: при увеличении внешней угрозы, определяемой Бундестагом или НАТО, и при "состоянии обороны" – признанном парламентом факте вооруженного нападения на Германию.
Получать разрешение на выезд за границу германские мужчины обязаны независимо от того, едут ли они за рубеж получать образование или путешествовать. Сперва необходимо обратиться в соответствующий центр бундесвера. Разрешение должно предоставляться на период, в течение которого человек не подлежит призыву.
Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков в феврале этого года заявлял, что милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Для этого активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.
Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Читайте также на РИА Новости Крым: