Немцам призывного возраста запретили покидать Германию без разрешения - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Немцам призывного возраста запретили покидать Германию без разрешения
Немцам призывного возраста запретили покидать Германию без разрешения - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Немцам призывного возраста запретили покидать Германию без разрешения
В Германии мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Об этом пишет немецкое... РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T09:39
2026-04-04T09:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Германии мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.Авторы статьи указывают, что данное правило действует с начала текущего года.Ранее разрешение на длительное пребывание за границей требовали от немцев призывного возраста только в двух случаях: при увеличении внешней угрозы, определяемой Бундестагом или НАТО, и при "состоянии обороны" – признанном парламентом факте вооруженного нападения на Германию.Получать разрешение на выезд за границу германские мужчины обязаны независимо от того, едут ли они за рубеж получать образование или путешествовать. Сперва необходимо обратиться в соответствующий центр бундесвера. Разрешение должно предоставляться на период, в течение которого человек не подлежит призыву.Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков в феврале этого года заявлял, что милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Для этого активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявлениеВ Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
60
новости, германия, в мире
Немцам призывного возраста запретили покидать Германию без разрешения

Граждан Германии призывного возраста обязали согласовывать выезд из страны – СМИ

09:39 04.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Германии мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Авторы статьи указывают, что данное правило действует с начала текущего года.
"Все мужчины старше 17 и младше 45 лет, которые хотят покинуть Германию более чем на три месяца, обязаны получить разрешение у бундесвера", – говорится в статье.
Ранее разрешение на длительное пребывание за границей требовали от немцев призывного возраста только в двух случаях: при увеличении внешней угрозы, определяемой Бундестагом или НАТО, и при "состоянии обороны" – признанном парламентом факте вооруженного нападения на Германию.
Получать разрешение на выезд за границу германские мужчины обязаны независимо от того, едут ли они за рубеж получать образование или путешествовать. Сперва необходимо обратиться в соответствующий центр бундесвера. Разрешение должно предоставляться на период, в течение которого человек не подлежит призыву.
Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков в феврале этого года заявлял, что милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Для этого активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.
Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
 
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
08:25156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
Лента новостейМолния