Мужчина и ребенок погибли на пожаре в Подмосковье

Мужчина и ребенок погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Мужчина и ребенок погибли на пожаре в Подмосковье

Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в доме в Воскресенском районе Подмосковья, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T12:52

2026-04-04T12:52

2026-04-04T12:52

подмосковье

московская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в доме в Воскресенском районе Подмосковья, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Сообщение о пожаре в частном доме в поселке Потаповское поступило в экстренные службы рано утром в субботу.В доме в момент возгорания также находились супруга погибшего и их четырехлетний сын. Им удалось спастись, женщину и мальчика госпитализировали.Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

подмосковье

московская область

подмосковье, московская область, новости, происшествия, пожар