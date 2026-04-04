Крымские педагоги пишут учебник для школ по истории родного края
Учебник по истории Крыма готовится к изданию в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым.
В 2026 году в Крыму издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ в объеме 34 учебных часов в год, а в 6-м и 7-м – по 17 часов. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко.
"Изучаться этот курс начинается во втором полугодии учебного года, когда уже полностью освоена и всеобщая история, и история России. Цель – показать развитие наших регионов в контексте общероссийской истории как неотъемлемой части истории РФ, показать многовековые связи разных уголков нашей страны с историей нашего государства, выделить ключевые вехи в истории регионов, вклад всех народов нашей страны в развитие Российской Федерации", – сказала спикер.
По ее словам, предмет преподают уже в этом учебном году. И, чтобы облегчить учителям преподавание данного курса, осенью была утверждена рабочая программа по "Истории нашего края" для 5-7 классов.
"Помимо этого, из числа ведущих учителей была создана рабочая группа учителей истории, которая разработала сценарий уроков к каждому уроку. Эти сценарии уроков содержат комплект материалов – технологическую карту урока, презентации, различные текстовые источники, предлагаются различные формы работы, иллюстративные материалы и так далее", – рассказала заведующая центром.
Также, сказала Крыжко, планируется общественное обсуждение учебников. После издания учебного пособия крымские педагоги издадут и учебник, который будет включен в федеральный перечень.
"В следующем учебном году обучающиеся приступят к освоению курса и будут обеспечены данными учебниками в полном объеме за счет бюджета Республики Крым", – сказала специалист.
По мнению Екатерины Крыжко, именно уроки истории позволят противостоять рискам, с которыми столкнулась Россия – попытками фальсификации истории, искажением ее ключевых событий.
"Основы государственной политики исторического просвещения предусматривают взаимодействие органов государственной власти, гражданского общества, школы в воспитании активной гражданской и общероссийской гражданской идентичности", – отметила спикер.
И подчеркнула, что в условиях изменения преподавания некоторых предметов и общей концепции школы именно преподавание истории претерпело самые большие изменения.
"Безусловно, важнейшие даты, события нашей страны дети должны знать. Но главная цель – это формирование общероссийской гражданской идентичности. Здесь, безусловно, важную роль играют наши учителя истории, которые являются проводниками государственной политики", – убеждена специалист.
При этом количество часов на изучение истории увеличено с 1 сентября 2025-2026 учебного года: в 5 -7 классах теперь вместо двух часов истории она преподается в количестве трех часов. А с сентября 2026 года в 8-ых классах также будет три часа истории.
Также в школе упор делается на такие предметы как биология, математика, химия, физика, география, информатика, которые могут изучаться не только на базовом, но и на углубленном уровне.
