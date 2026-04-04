Крымские педагоги пишут учебник для школ по истории родного края

Крымские педагоги пишут учебник для школ по истории родного края - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Крымские педагоги пишут учебник для школ по истории родного края

В 2026 году в Крыму издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ в объеме 34 учебных часов в...

2026-04-04T20:11

2026-04-04T20:11

2026-04-04T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ в объеме 34 учебных часов в год, а в 6-м и 7-м – по 17 часов. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко.По ее словам, предмет преподают уже в этом учебном году. И, чтобы облегчить учителям преподавание данного курса, осенью была утверждена рабочая программа по "Истории нашего края" для 5-7 классов."Помимо этого, из числа ведущих учителей была создана рабочая группа учителей истории, которая разработала сценарий уроков к каждому уроку. Эти сценарии уроков содержат комплект материалов – технологическую карту урока, презентации, различные текстовые источники, предлагаются различные формы работы, иллюстративные материалы и так далее", – рассказала заведующая центром.Также, сказала Крыжко, планируется общественное обсуждение учебников. После издания учебного пособия крымские педагоги издадут и учебник, который будет включен в федеральный перечень.По мнению Екатерины Крыжко, именно уроки истории позволят противостоять рискам, с которыми столкнулась Россия – попытками фальсификации истории, искажением ее ключевых событий."Основы государственной политики исторического просвещения предусматривают взаимодействие органов государственной власти, гражданского общества, школы в воспитании активной гражданской и общероссийской гражданской идентичности", – отметила спикер.И подчеркнула, что в условиях изменения преподавания некоторых предметов и общей концепции школы именно преподавание истории претерпело самые большие изменения.При этом количество часов на изучение истории увеличено с 1 сентября 2025-2026 учебного года: в 5 -7 классах теперь вместо двух часов истории она преподается в количестве трех часов. А с сентября 2026 года в 8-ых классах также будет три часа истории.Также в школе упор делается на такие предметы как биология, математика, химия, физика, география, информатика, которые могут изучаться не только на базовом, но и на углубленном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь поступили единые для России учебники по историиВ школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по историиМинпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, образование в россии, образование в крыму и севастополе, школа, история