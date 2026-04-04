https://crimea.ria.ru/20260404/gruppovoy-udar-nanesen-po-ukraine-chto-unichtozheno-1154898284.html
Групповой удар нанесен по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, которые работают в интересах ВСУ... РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T12:39
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_336301de7b88eb6f30e51430be08c1a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_5794a52f7e056ab7ce10d7860e60b56d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины
12:33 04.04.2026 (обновлено: 12:39 04.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, которые работают в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.
"Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ", – говорится в сообщении МО РФ.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: