Гросси прокомментировал удар близ АЭС "Бушер"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне удара близ АЭС "Бушер" в Иране призвал к максимальной военной...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне удара близ АЭС "Бушер" в Иране призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети Х.В субботу Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. ОАЭИ также отмечает, что обстрел не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС "Бушер" нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.Гросси также выразил глубокую озабоченность по поводу произошедшего инцидента и заявил, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам.В МАГАТЭ также сообщили, что повышения уровня радиации после удара близ "Бушер" не зафиксировано.Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. В дипведомстве заявили, что инициаторы атаки вблизи АЭС "Бушер" в Иране специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы сокрыть свои преступные действия.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Иран обеспокоены распространением конфликта на Каспийское мореУдар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявлениеАтака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно

