Европа сама заложила бомбу под НАТО – министр обороны Бельгии - РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T21:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Европейские союзники США по НАТО сами заложили бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X к 77-летию основания НАТО.Он отметил, что существование военного альянса напрямую зависит от солидарности его участников, которые должны иметь хорошо оснащенные вооруженные силы. Но для стран Западной Европы это оказалось слишком сложной задачей, констатировал Франкен.Он также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из Североатлантического альянса. Франкен указал, что официальный выход Штатов из НАТО возможен только при одобрении этого шага двумя третями Конгресса, чего Трамп и Республиканская партия обеспечить не смогут.Тем не менее, министр не исключил, что даже без формального выхода США из альянса глава Белого дома может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией.Ранее Трамп в интервью газете The Telegraph заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.

