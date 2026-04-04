Евпаторийская дань Высоцкого Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Евпаторийская дань Высоцкого Великой Отечественной войне
Евпаторийская дань Высоцкого Великой Отечественной войне
Ольга Леонова
Ольга Леонова
великая отечественная война, с песней по крыму, владимир высоцкий, евпатория, музыка, крым в великой отечественной войне
Евпаторийская дань Высоцкого Великой Отечественной войне

На что Евпатория вдохновила Владимира Высоцкого

08:27 04.04.2026
 
Памятник евпаторийскому десанту Евпатория
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Одна из самых известный военных песен Владимира Высоцкого посвящена крымским событиям. Песня "Черные бушлаты" была написана актером в 1972 году после впечатлений, которые он получил на съемках фильма "Плохой хороший человек" в Крыму.
Кинолента по повести Чехова "Дуэль" вышла на советские экраны в 1973 году. В ленте участвуют такие звезды советского кинематографа как Олег Даль, Людмила Максакова, Анатолий Папанов. Фильм Иосифа Хейфица снимался в том числе и в Евпатории. Часть эпизодов снималась на пляже около памятника морякам-десантникам, где для героев Высоцкого, Даля и Папанова построили духан.
Там-то актер с гитарой и узнал о трагической истории Евпаторийского десанта, который был запланирован командованием как оттяжка немецких сил от осажденного Севастополя и для организации плацдарма для наступления на Симферополь.
Для участия в евпаторийской операции был задействован усиленный батальон морской пехоты. В высадке участвовали 740 человек.
Месяцем ранее высадки в Евпатории советские войска провели разведку боем, захватили несколько языков. Командование было уверено, что десантирование будет успешным.
5 января 1942 года ночью началась высадка. Противник первоначально не оказывал сопротивления, но уже вскоре в Севастополь с буксиров поступила телеграмма: "Высадку продолжаем под сильным артиллерийско-пулеметным огнем".
Несмотря на это, десант сумел не только добраться до берега, но и освободить узников лагеря военнопленных, половина из которых присоединилась к боевым действиям, вторая же половина не могла это сделать из-за истощения и ран.
Но, сгруппировавшись и перебросив подразделения, немцы создали пятикратный перевес в силах и при поддержке авиации перешли в контратаку. При этом из-за шторма подмога из Севастополя к десантникам прийти не могла. "Черные бушлаты" остались один на один с превозмогающим их противником.
Последним оплотом красного десанта в Евпатории стала гостиница "Крым". Выбить краснофлотцев из здания фашистам не удалось, они погибли от целенаправленного взрыва гостиницы.
Последняя радиограмма от героев была передана в Севастополь 7 января в 15:48: "Подрываюсь на собственной гранате. Прощайте, товарищи".
Из всего десанта, высаженного на евпаторийский берег, выжили только 40 человек, которые смогли прорваться к партизанам, некоторых спрятали евпаторийцы. А батальонный комиссар Александр Галушкин создал подпольную группу, она действовала до мая 1942 года.
Еще одного краснофлотца Ивана Клименко, который до войны был чемпионом по марафонскокому плаванию, послали с погибающего и разбомбленного тральщика "Взрыватель" доложить о судьбе десанта. Моряка отнесло в сторону поселка Николаевка на 24 километра, там его подобрал краснофлотский катер. После войны Иван Клименко жил в Евпатории.
А фашисты после разгрома десанта устроили в городе карательные акции, казнив тех местных жителей, кто помогал своим.

"Один человек метко заметил, что мы "довоевы­ваем" в своих песнях. У всех у нас совесть болит из-за того, что мы не приняли в этом участия. Я вот отдаю дань этому времени своими песнями", – говорил Владимир Высоцкий.

© 2026 МИА «Россия сегодня»
