Эрдоган и Зеленский провели переговоры – что обсуждалось
Эрдоган указал Зеленскому на важность безопасного судоходства в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в Черном море.
"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку наш регион нуждается в большем мире и стабильности", – цитирует РИА Новости сообщение канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что Анкара придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения.
За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции, а также инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Так, 2 апреля украинские беспилотники вновь атаковали компрессорную станцию "Русская" газопровода "Турецкий поток". Атака была отражена, поражения объекта не допущено.
26 марта беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", могут усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире.
Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.