Эрдоган и Зеленский провели переговоры – что обсуждалось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T19:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в Черном море.Эрдоган также отметил, что Анкара придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения.За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции, а также инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".Так, 2 апреля украинские беспилотники вновь атаковали компрессорную станцию "Русская" газопровода "Турецкий поток". Атака была отражена, поражения объекта не допущено.26 марта беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи. Позже министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", могут усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире.Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

