https://crimea.ria.ru/20260404/dlya-kontrolya-za-detskimi-attraktsionami-v-krymu-sozdali-komitet-industrii-razvlecheniy-1154780949.html

Для контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлечений

Для контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлечений - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Для контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлечений

В преддверии летнего сезона в Крыму при Торгово-промышленной палате Республики создан Комитет индустрии развлечений, безопасной эксплуатации аттракционов и...

2026-04-04T21:10

2026-04-04T21:10

2026-04-04T21:10

дети

безопасность

аттракционы

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147989118_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_da0c0adb656a865004c53633857132b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В преддверии летнего сезона в Крыму при Торгово-промышленной палате Республики создан Комитет индустрии развлечений, безопасной эксплуатации аттракционов и детского игрового оборудования. О его деятельности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель организации Игорь Севеников.В самом начале эфира он разъяснил, что комитет не является надзорным органом, а представляет собой объединение бизнесменов.И объяснил, что цели организации – выработка единой политики в сфере безопасной эксплуатации аттракционов и детского игрового оборудования, продвижение безопасной эксплуатации посредством взаимодействия со СМИ и в социальных сетях."Мы будем проводить определенные мероприятия. Это круглые столы, семинары, форумы, где мы будем освещать определенные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в данной индустрии", – пояснил гость студии.Также он добавил, что уже в апреле комитет проведет первый открытый круглый стол по вопросам выдачи разрешений на размещение аттракционов."Мы в первую очередь – представители бизнеса. И по детскому игровому оборудованию важно понимать, что даже не все эксплуатанты знают отличие аттракциона от детского игрового оборудования", – обратил внимание председатель комитета.Он разъяснил, что аттракционы делятся по степени потенциального биомеханического риска – от RB 1, 2, 3 и 4. Категории от одного до трех подлежат государственной регистрации. Детское же игровое оборудование не подлежит пока что государственной регистрации. И контрольно-надзорного органа, который бы контролировал, тоже нет, хотя требования и в ГОСТах к детскому игровому оборудованию, и в техрегламенте серьезные. Аттракцион, пояснил Игорь Севеников, должен иметь информационный стенд с государственным регистрационным знаком, выданным инспекцией Гостехнадзора."Должна быть информация о последнем проведенном техническом освидетельствовании – когда проведено, кем и дата следующей проверки. Должны быть правила поведения на определенном аттракционе. Если этого нет, если видно даже невооруженным взглядом, что за аттракционом не следят, я вам советую не экономить, обойти его стороной, потому что цена такой экономии будет слишком высокой", – посоветовал специалист.Он отметил также, что индустрия развлечений в Крыму очень важна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракционВ Евпатории снесут опасное колесо обозренияВ Алуште нашли опасные аттракционы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, безопасность, аттракционы, крым, новости крыма