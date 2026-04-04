Для контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлечений - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Для контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлечений
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В преддверии летнего сезона в Крыму при Торгово-промышленной палате Республики создан Комитет индустрии развлечений, безопасной эксплуатации аттракционов и детского игрового оборудования. О его деятельности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель организации Игорь Севеников.
В самом начале эфира он разъяснил, что комитет не является надзорным органом, а представляет собой объединение бизнесменов.
"В первую очередь мы объединяемся, чтобы помогать друг другу и чтобы защищать легальный бизнес, который работает официально", – подчеркнул гость эфира.
И объяснил, что цели организации – выработка единой политики в сфере безопасной эксплуатации аттракционов и детского игрового оборудования, продвижение безопасной эксплуатации посредством взаимодействия со СМИ и в социальных сетях.
"Мы будем проводить определенные мероприятия. Это круглые столы, семинары, форумы, где мы будем освещать определенные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в данной индустрии", – пояснил гость студии.
Также он добавил, что уже в апреле комитет проведет первый открытый круглый стол по вопросам выдачи разрешений на размещение аттракционов.
"Мы в первую очередь – представители бизнеса. И по детскому игровому оборудованию важно понимать, что даже не все эксплуатанты знают отличие аттракциона от детского игрового оборудования", – обратил внимание председатель комитета.
Он разъяснил, что аттракционы делятся по степени потенциального биомеханического риска – от RB 1, 2, 3 и 4. Категории от одного до трех подлежат государственной регистрации. Детское же игровое оборудование не подлежит пока что государственной регистрации. И контрольно-надзорного органа, который бы контролировал, тоже нет, хотя требования и в ГОСТах к детскому игровому оборудованию, и в техрегламенте серьезные.
"Те, кто занимается эксплуатацией детского игрового оборудования, должны проходить техническое освидетельствование, иметь у себя обученный персонал, следить за техническим состоянием, а пока это некому контролировать", – рассказал собеседник.
Аттракцион, пояснил Игорь Севеников, должен иметь информационный стенд с государственным регистрационным знаком, выданным инспекцией Гостехнадзора.
"Должна быть информация о последнем проведенном техническом освидетельствовании – когда проведено, кем и дата следующей проверки. Должны быть правила поведения на определенном аттракционе. Если этого нет, если видно даже невооруженным взглядом, что за аттракционом не следят, я вам советую не экономить, обойти его стороной, потому что цена такой экономии будет слишком высокой", – посоветовал специалист.
Он отметил также, что индустрия развлечений в Крыму очень важна.
"Крым – туристический регион. И любой негативный инцидент может сказаться не только на определенном бизнесе, но и вообще на регионе в целом", – подытожил гость студии.
В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
В Алуште нашли опасные аттракционы
 
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
08:25156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
Лента новостейМолния