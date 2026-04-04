Рейтинг@Mail.ru
Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/dlinnyy-otdykh-v-krymu--kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1154864638.html
Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервис бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 04.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148028139_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_208943400616ab87fc205668d7cff019.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервис бронирования Твил.Ру.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148028139_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a4a495de0bb68b67301bb736dd704727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Евпатория вошла в топ-10 направлений для длительного отдыха в апреле

20:28 04.04.2026
 
© РИА Новости КрымЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервис бронирования Твил.Ру.

"На первом месте Ейск в Краснодарском крае, где в апреле остаются в среднем на 10 ночей. Второе место разделили Железноводск в Кавминводах и Евпатория в Крыму, где остаются на 9 ночей. На третьем месте Курган в Курганской области, где остаются на 8 ночей", – выяснили аналитики платформы.

При этом в Ейске стоимость ночевки в отеле в среднем составляет 2550 рублей, в Железноводске – 3410, в Евпатории – 2198 рублей, в Кургане средний чек за проживание в сутки – 2423 рублей.
Также в рейтинг вошли Пионерский в Калининградской области, где за номер в среднем просят 4468 рублей, Ессентуки – 3232, Адлер – 4400 рублей. Замыкают десятку лидеров Кировск, Кисловодск и Красная Поляна –7252, 4360 и 4891 рубль соответственно.
Евпатория, Феодосия и Симферополь также вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
