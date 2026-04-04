Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервис бронирования Твил.Ру.
Евпатория вошла в топ-10 направлений для длительного отдыха в апреле
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервис бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Ейск в Краснодарском крае, где в апреле остаются в среднем на 10 ночей. Второе место разделили Железноводск в Кавминводах и Евпатория в Крыму, где остаются на 9 ночей. На третьем месте Курган в Курганской области, где остаются на 8 ночей", – выяснили аналитики платформы.
При этом в Ейске стоимость ночевки в отеле в среднем составляет 2550 рублей, в Железноводске – 3410, в Евпатории – 2198 рублей, в Кургане средний чек за проживание в сутки – 2423 рублей.
Также в рейтинг вошли Пионерский в Калининградской области, где за номер в среднем просят 4468 рублей, Ессентуки – 3232, Адлер – 4400 рублей. Замыкают десятку лидеров Кировск, Кисловодск и Красная Поляна –7252, 4360 и 4891 рубль соответственно.
Евпатория, Феодосия и Симферополь также вошли в десятку самых экономных направлений
для отдыха в марте 2026 года.
