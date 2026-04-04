https://crimea.ria.ru/20260404/chuzhdo-puti-khrista-papa-rimskiy-zhestko-otvetil-na-slova-khegseta-1154896659.html

Чуждо пути Христа: папа Римский жестко ответил на слова Хегсета

Папа Римский Лев XIV заявил, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа. Так понтифик ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.04.2026

новости

мнения

папа римский

пит хегсет

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_0ef38cf6c0d8f3a165cab0d71633f968.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV заявил, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа. Так понтифик ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Святого престола.Ранее министр войны США обратился к американцам с просьбой молиться за победу и за безопасность американских солдат "каждый день, на коленях, с семьей, в школах, в церквях, во имя Иисуса Христа".Выступая с проповедью в соборе Святого Петра в Ватикане, папа Римский отметил, что желание господствовать "совершенно чуждо пути Иисуса Христа". Подлинная христианская миссия состоит не в установлении власти и не в уничтожении равных, подчеркнул понтифик.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голливудские иллюзии: Иран ответил США на угрозы отбросить страну в каменный векТрампу не жалко: эксперт назвал истинную цель США в ИранеТрамп превращает Иран в Сектор Газа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

