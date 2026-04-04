Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/chuzhdo-puti-khrista-papa-rimskiy-zhestko-otvetil-na-slova-khegseta-1154896659.html
Чуждо пути Христа: папа Римский жестко ответил на слова Хегсета
2026-04-04T11:45
новости
мнения
папа римский
пит хегсет
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_0ef38cf6c0d8f3a165cab0d71633f968.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_77:0:734:493_1920x0_80_0_0_490ccc8740c1dffc0403605840b04720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мнения, папа римский, пит хегсет
© РИА НовостиПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV заявил, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа. Так понтифик ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Святого престола.
Ранее министр войны США обратился к американцам с просьбой молиться за победу и за безопасность американских солдат "каждый день, на коленях, с семьей, в школах, в церквях, во имя Иисуса Христа".
Выступая с проповедью в соборе Святого Петра в Ватикане, папа Римский отметил, что желание господствовать "совершенно чуждо пути Иисуса Христа". Подлинная христианская миссия состоит не в установлении власти и не в уничтожении равных, подчеркнул понтифик.
"Мы склонны считать себя могущественными, когда мы доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных себе, великими, когда нас боятся. Напротив, как истинный Бог и истинный человек Христос предлагает нам пример самоотдачи, служения и любви", – сказал Лев XIV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиМненияПапа РимскийПит Хегсет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
