ЧП с поездом в Ульяновской области: в больницах остаются 23 пострадавших - РИА Новости Крым, 04.04.2026

В больницах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в аварии с поездом, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T11:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В больницах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в аварии с поездом, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Утром 3 апреля в Чердаклинском районе Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда №302, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск. Пострадали 35 человек. По данным регионального управления МЧС, погибших в результате аварии нет.К вечеру пятницы глава региона Алексей Русских сообщил, что число пострадавших пассажиров выросло до 55 человек. Движение поездов, временное ограниченное вследствие ЧП у станции Бряндино, было восстановлено. К месту ЧП были направлены вагоны и автобусы для перевозки людей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

