ЧП с поездом в Ульяновской области: в больницах остаются 23 пострадавших - РИА Новости Крым, 04.04.2026
ЧП с поездом в Ульяновской области: в больницах остаются 23 пострадавших
В больницах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в аварии с поездом, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 04.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В больницах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в аварии с поездом, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в происшествии на железной дороге, в том числе пятеро детей. Один взрослый пациент в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести", – цитирует Кузнецова РИА Новости.

Утром 3 апреля в Чердаклинском районе Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда №302, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск. Пострадали 35 человек. По данным регионального управления МЧС, погибших в результате аварии нет.
К вечеру пятницы глава региона Алексей Русских сообщил, что число пострадавших пассажиров выросло до 55 человек. Движение поездов, временное ограниченное вследствие ЧП у станции Бряндино, было восстановлено. К месту ЧП были направлены вагоны и автобусы для перевозки людей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
08:25156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
Лента новостейМолния