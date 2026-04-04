Больше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном виде
2026-04-04T18:28
Более 75% крымчан получают налоговые уведомления в электронном виде – УФНС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Больше 75% жителей Крыма получают налоговые уведомления в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" или личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.
"Более 75% крымчан получают налоговые уведомления в электронном виде. Получение документов на уплату имущественных налогов физических лиц в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" или личный кабинет на ЕПГУ – самый удобный и современный способ", – сказано в сообщении.
Налогоплательщик своевременно получает информацию об исчисленных суммах налогов, оплачивает их онлайн, подчеркнули в ведомстве.
"Подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика" можно в налоговом органе, подав соответствующее заявление и получив регистрационную карту с логином и паролем", – напомнили в налоговой службе.
Также специалисты напомнили, что с 1 августа 2026 года установлен порядок передачи налогоплательщику, зарегистрированному в единой системе идентификации и аутентификации, налоговых уведомлений в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ без обязательного предварительного направления в налоговый орган указанного выше уведомления.
"Помимо налоговых уведомлений через Госуслуги также будет передаваться требование об уплате задолженности и решение о ее взыскании", – добавили в республиканском УФНС.
Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации
и перешли на двухуровневую систему управления.
Читайте также на РИА Новости Крым: