Больше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном виде

Больше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном виде - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Больше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном виде

Больше 75% жителей Крыма получают налоговые уведомления в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" или личный кабинет на Едином портале... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T18:28

2026-04-04T18:28

2026-04-04T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Больше 75% жителей Крыма получают налоговые уведомления в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" или личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.Налогоплательщик своевременно получает информацию об исчисленных суммах налогов, оплачивает их онлайн, подчеркнули в ведомстве.Также специалисты напомнили, что с 1 августа 2026 года установлен порядок передачи налогоплательщику, зарегистрированному в единой системе идентификации и аутентификации, налоговых уведомлений в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ без обязательного предварительного направления в налоговый орган указанного выше уведомления.Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации и перешли на двухуровневую систему управления.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс), налоги, новости, новости крыма