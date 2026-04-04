https://crimea.ria.ru/20260404/allergiki-v-verbnoe-voskresene-mogut-zamenit-verbu-palmovoy-vetvyu--protoierey-1154890320.html
Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей
Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей
Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев. РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T18:10
2026-04-04T18:10
2026-04-04T18:10
вербное воскресенье
праздники и памятные даты
религия
христианство
православие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154890778_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_9b30a07dcff520da6182ba0b7fb502fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи.Дмитрий Моисеев добавил, что люди привыкли использовать вербу, так как в России не распространены пальмовые деревья, однако такие ветви несложно найти в магазинах и затем принести в храм, чтобы освятить. Протоиерей отметил, что если объяснить ситуацию, к этому отнесутся с пониманием.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154890778_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_869089d41760594b3c277a39dac84e17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вербное воскресенье, праздники и памятные даты, религия, христианство, православие
Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей
Аллергики в Вербное воскресенье могут принести в храм пальмовую ветвь – протоиерей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи.
"В случае аллергии на вербу верующим необязательно отказываться от участия в празднике. Допустимо использовать альтернативу - например, пальмовые ветви, поскольку именно ими, согласно Евангелию, встречали Иисуса Христа при входе в Иерусалим", – цитирует РИА Новости слова протоиерея в беседе с информационным порталом РИАМО
.
Дмитрий Моисеев добавил, что люди привыкли использовать вербу, так как в России не распространены пальмовые деревья, однако такие ветви несложно найти в магазинах и затем принести в храм, чтобы освятить. Протоиерей отметил, что если объяснить ситуацию, к этому отнесутся с пониманием.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.