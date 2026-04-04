https://crimea.ria.ru/20260404/allergiki-v-verbnoe-voskresene-mogut-zamenit-verbu-palmovoy-vetvyu--protoierey-1154890320.html

Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей

Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью – протоиерей

Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев. РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T18:10

2026-04-04T18:10

2026-04-04T18:10

вербное воскресенье

праздники и памятные даты

религия

христианство

православие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154890778_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_9b30a07dcff520da6182ba0b7fb502fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи.Дмитрий Моисеев добавил, что люди привыкли использовать вербу, так как в России не распространены пальмовые деревья, однако такие ветви несложно найти в магазинах и затем принести в храм, чтобы освятить. Протоиерей отметил, что если объяснить ситуацию, к этому отнесутся с пониманием.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вербное воскресенье, праздники и памятные даты, религия, христианство, православие