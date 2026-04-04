АЭС "Бушер" попала под обстрел – погиб сотрудник
2026-04-04T11:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Территория иранской АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).ОАЭИ также отмечает, что обстрел не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. В дипведомстве заявили, что инициаторы атаки вблизи АЭС "Бушер" в Иране специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы сокрыть свои преступные действия.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Иран обеспокоены распространением конфликта на Каспийское мореУдар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявлениеАтака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
США и Израиль обстреляли АЭС "Бушер" – погиб один из сотрудников