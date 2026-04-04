Рейтинг@Mail.ru
АЭС "Бушер" попала под обстрел – погиб сотрудник
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/aes-busher-popala-pod-obstrel--pogib-sotrudnik-1154897123.html
АЭС "Бушер" попала под обстрел – погиб сотрудник
Территория иранской АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.
новости
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
аэс "бушер"
ближний восток
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f589801689606d6aa190d8802a11a05.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_debe6e081cc93bd29eb98efcae5b860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:55 04.04.2026
 
© Fotolia/ Borna_Mir / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Территория иранской АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников", – говорится в сообщении.

ОАЭИ также отмечает, что обстрел не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.
Ранее МИД РФ сообщил, что 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер" в Иране. В дипведомстве заявили, что инициаторы атаки вблизи АЭС "Бушер" в Иране специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы сокрыть свои преступные действия.
АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и ИраномАЭС "Бушер"Ближний ВостокПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
