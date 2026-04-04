85 беспилотников ликвидировали ночью над Крымом и девятью регионами России - РИА Новости Крым, 04.04.2026
85 беспилотников ликвидировали ночью над Крымом и девятью регионами России
85 беспилотников ликвидировали ночью над Крымом и девятью регионами России - РИА Новости Крым, 04.04.2026
85 беспилотников ликвидировали ночью над Крымом и девятью регионами России
Над Крымом, Черным морем и девятью областями России средства ПВО в ночь на субботу ликвидировали 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T07:27
2026-04-04T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и девятью областями России средства ПВО в ночь на субботу ликвидировали 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному домуРакетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненыеВ Ростовской области при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз
крым
черное море
белгородская область
брянская область
воронежская область
курская область
орловская область
ростовская область
самарская область
саратовская область
тульская область
новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, курская область, орловская область, ростовская область, самарская область, саратовская область, тульская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
85 беспилотников ликвидировали ночью над Крымом и девятью регионами России

85 беспилотников перехватили и уничтожили ночью над Крымом и девятью регионами России

07:27 04.04.2026 (обновлено: 07:52 04.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и девятью областями России средства ПВО в ночь на субботу ликвидировали 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, перечислили в российском военном ведомстве.
Новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьСамарская областьСаратовская областьТульская областьНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
