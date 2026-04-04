20 лет за помощь террористам: в Костроме вынесли приговор пособнику Киева - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Житель Костромы приговорен к 20 годам лишения свободы за содействие украинским террористам и государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Житель Костромы приговорен к 20 годам лишения свободы за содействие украинским террористам и государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчина инициативно установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем запрещенной в России украинской террористической организации и выразил готовность передавать ему фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.В последующем злоумышленнику поручили составить резюме и осуществить трудоустройство на одно из промышленных предприятий Костромской области. На этом этапе фигуранта задержали сотрудники ФСБ.С учетом позиции государственного обвинителя суд постановил приговорить мужчину к 20 годам лишения свободы, из которых четыре года – с отбыванием в тюрьме, а оставшаяся часть срока – 16 лет – в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

