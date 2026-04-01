Ударившие по кафе в Хорлах беспилотники ВСУ несли 75 кг взрывчатки - Бастрыкин

2026-04-01T06:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Мощность взрывчатого вещества на борту каждого из беспилотников, запущенных по ресторану и гостинице в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь, составляла 25 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

