Ударившие по кафе в Хорлах беспилотники ВСУ несли 75 кг взрывчатки - Бастрыкин - РИА Новости Крым, 01.04.2026
Ударившие по кафе в Хорлах беспилотники ВСУ несли 75 кг взрывчатки - Бастрыкин
Мощность взрывчатого вещества на борту каждого из беспилотников, запущенных по ресторану и гостинице в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь, составляла РИА Новости Крым, 01.04.2026
Ударившие по кафе в Хорлах беспилотники ВСУ несли 75 кг взрывчатки - Бастрыкин

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Мощность взрывчатого вещества на борту каждого из беспилотников, запущенных по ресторану и гостинице в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь, составляла 25 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В ходе проведенных взрывотехнических экспертиз установлено, что мощность взрывчатого вещества на борту каждого БПЛА составляла 25 кг в тротиловом эквиваленте. Для увеличения зажигательного действия БПЛА дополнительно снаряжены зарядом термитно-зажигательной смести", - сказал он.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
 
06:47Около 15 домов повреждены в ходе атаки ВСУ на Ростовскую область
06:37"Белая" ипотека и новые ГОСТы: что ждет россиян в апреле
06:23Ударившие по кафе в Хорлах беспилотники ВСУ несли 75 кг взрывчатки - Бастрыкин
06:10Над Севастополем сбили две воздушные цели
05:53Экипаж и пассажиры разбившегося Ан-26 в Крыму погибли - Минобороны
00:01Температура рванет вверх: погода в Крыму в первый апрельский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
23:16Над Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна
23:07Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
22:42Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день
22:25В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:21Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь
22:08Крымчанам проиндексируют социальные пенсии
21:48Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым
21:37В Севастополе закрыли рейд
21:31На Керченском полуострове на неделю закроют железнодорожный переезд
21:07В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
20:48Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
20:28Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
20:11Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
Лента новостейМолния