Экипаж и пассажиры разбившегося Ан-26 в Крыму погибли - Минобороны
Шесть членов экипажа и 23 пассажира самолета Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, погибли. Предварительная причина катастрофы — техническая... РИА Новости Крым, 01.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Шесть членов экипажа и 23 пассажира самолета Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, погибли. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, сообщили в Минобороны России.Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. На месте крушения работает комиссия Минобороны. ПО информации источника агентства, Ан-26 врезался в скалу.Связь с с военно-транспортным Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 мск. Самолет выполнял плановый перелет над Крымом. Как сообщали в Минобороны, поражающего воздействия по борту не было.
авиакатастрофа, министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма, крым, самолет
05:53 01.04.2026 (обновлено: 06:31 01.04.2026)