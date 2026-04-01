Экипаж и пассажиры разбившегося Ан-26 в Крыму погибли - Минобороны

Экипаж и пассажиры разбившегося Ан-26 в Крыму погибли - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.04.2026

Экипаж и пассажиры разбившегося Ан-26 в Крыму погибли - Минобороны

Шесть членов экипажа и 23 пассажира самолета Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, погибли. Предварительная причина катастрофы — техническая... РИА Новости Крым, 01.04.2026

2026-04-01T05:53

2026-04-01T05:53

2026-04-01T06:31

авиакатастрофа

министерство обороны рф

новости крыма

срочные новости крыма

крым

самолет

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111397/35/1113973500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a219bd01783a4cda79e5947c5e36204.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Шесть членов экипажа и 23 пассажира самолета Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, погибли. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, сообщили в Минобороны России.Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. На месте крушения работает комиссия Минобороны. ПО информации источника агентства, Ан-26 врезался в скалу.Связь с с военно-транспортным Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 мск. Самолет выполнял плановый перелет над Крымом. Как сообщали в Минобороны, поражающего воздействия по борту не было.

крым

авиакатастрофа, министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма, крым, самолет