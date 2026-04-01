"Белая" ипотека и новые ГОСТы: что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2026
"Белая" ипотека и новые ГОСТы: что ждет россиян в апреле
С апреля некоторые россияне получат прибавку к пенсиям, в российских школах стартует прием заявлений о зачислении первоклашек, в малых городах появятся... РИА Новости Крым, 01.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. С апреля некоторые россияне получат прибавку к пенсиям, в российских школах стартует прием заявлений о зачислении первоклашек, в малых городах появятся территории для выгула собак, ипотеку смогут взять только граждане с "белой" зарплатой, зато микрозаймы станут дешевле.
Главные законодательные новшества второго весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Повышение пенсий

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%, индексация коснется 3,6 млн россиян. На ту же сумму увеличат пенсии участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, граждан, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, и членов их семей – всего около 700 тысяч человек.
Кроме того, каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в марте, в апреле прибавят 100% фиксированной выплаты – 19 169,38 рубля. Пересчет произойдет автоматически, заявлений не нужно. Аналогичный перерасчет ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Со дня установления группы им также полагается двойная фиксированная выплата.

Ипотека, микрозаймы и рассрочка

С апреля Банк России запретил учитывать "серые" доходы россиян при обращении за ипотекой. Теперь будут учитываться только официальная зарплата, пенсия, социальные выплаты и доход от аренды через выписку со счета. Проценты по вкладу или доход от ценных бумаг придется подтверждать отдельными документами. Индивидуальным предпринимателям придется подтверждать доход налоговыми декларациями или книгой учета доходов и расходов.
Также ужесточаются условия работы микрофинансовых организаций, выдающих займы сроком до года под высокий процент. Максимальная переплата теперь не может превышать 100 процентов от ссуженной суммы со всеми штрафами и комиссиями. Ранее этот показатель составлял 130 процентов.
Сервисы рассрочки теперь строже контролируют: оператор должен иметь капитал не менее 5 миллионов рублей и состоять в реестре Центробанка. Срок рассрочки – не больше шести месяцев. Скрытые комиссии и проценты запрещены. Штрафы для покупателей не могут превышать 20% годовых от суммы просрочки.

Налоги и декларации

До 30 апреля нужно сдать декларацию о доходах за 2025 год тем, кто продал недвижимость, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал жилье или получал доход из-за границы. ИП, адвокаты и нотариусы тоже отчитываются. Оплатить налог надо до 15 июля.
С 1 апреля меняются правила заполнения платежных поручений в бюджет. Новые формы нужно использовать с этого же числа. Сведения о налоговых долгах будут публиковать на сайте ФНС ежемесячно. В последние несколько лет это делали раз в год, затем ежеквартально.

Новые ГОСТы

С 1 апреля в России вступают в силу ряд новых ГОСТов. В частности – на белый хлеб, картофельные чипсы, маникюр и организацию площадок для собак.
Так, белый хлеб раньше было рекомендовано продавать в течение 24 часов после выпечки. Теперь магазины самостоятельно установят срок реализации на основе технической документации производителей. Еще буханки теперь могут весить меньше 500 граммов – раньше это было минимально разрешенное значение. Для производства разрешено использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, прессованные дрожжи, соль, питьевую воду и белый сахар. Допускаются пищевые добавки, антиокислители и ферментные препараты
В случае с ГОСТом для чипсов, в зависимости от вида доля жира в них должна составлять не более 35% или 45%.
Классический маникюр необходимо делать 45–60 минут. Сперва мастер должен будет заняться оформлением свободного края, а также увлажнением кутикулы.
Еще один новый ГОСТ рекомендует появление дрессировочных площадок с травмобезопасным покрытием, освещением, препятствиями для собак в городах численностью от 10 до 100 тысяч жителей.
И другие изменения…
…для родителей: с 1 апреля в российских школах стартует прием заявлений о зачислении первоклашек. Первый этап продлится до 30 июня, в его рамках приоритет на прием в школы по месту жительства имеют льготники. С 6 июля – при наличии свободных мест – все остальные. Заявление можно подать лично, через "Госуслуги" или заказным письмом.
…для отдыхающих и командированных: с 1 апреля в гостиницы, использующие единую биометрическую систему, можно будет заселиться через "Госуслуги" и по биометрии – все с помощью смартфона.
…для выезжающих заграницу: россиянам запретят вывозить в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличность в рублях в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов США по курсу ЦБ. ИП и юрлицам вывоз наличных запрещен независимо от суммы. Исключение – вывоз через российские международные аэропорты с выпиской из банка о снятии денег со счета.
…для дачников и туристов: с 1 апреля в Крыму и Севастополе стартует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова будут следить более трехсот межведомственных патрульных групп. За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрены штрафы.
…для иностранцев: с 15 апреля иностранцы с достижениями в науке, спорте, бизнесе или особо востребованными профессиями могут получить статус "представляющего интерес для России" и на этом основании получать ВНЖ в упрощенном порядке.
…для всех россиян: 19 апреля станет Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, официально зафиксировавший уничтожение мирного населения на оккупированных территориях нацистами и их пособниками.
