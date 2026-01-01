Какой сегодня праздник: 1 апреля

Мир шутит, изучает птиц и будит домовых, а в Японии и Турции проходят красочные фестивали. А еще дата считается днем рождения доллара. РИА Новости Крым, 01.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Мир шутит, изучает птиц и будит домовых, а в Японии и Турции проходят красочные фестивали. А еще дата считается днем рождения доллара.Что празднуют в миреНа первый день апреля приходится самый веселый праздник на планете – День дурака или День смеха. История его возникновения неизвестна, однако зародился он в Европе. По одной из версий, после перехода с Юлианского на Григорианский календарь, некоторые продолжали праздновать Новый год по старому стилю – с 25 марта по 1 апреля. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили нелепые подарки и называли апрельскими дураками. Примерно так и возник День смеха.Также мир празднует Международный день птиц. Это интернациональный экологический праздник, целью которого является сохранение видового разнообразия и численности птиц. Дата празднования выбрана не случайно: как раз в это время пернатые возвращаются из теплых краев.У славян 1 апреля считается Днем пробуждения домового. Люди верили, что на зиму он, как и многие животные и духи, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спит домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступает в свои права. Первого числа весна приходит окончательно, и главный дух-хранитель очага должен проснуться, чтобы навести порядок в доме.Исламская Республика Иран празднует день республики – 1 апреля 1979 года после проведения всенародного референдума Иран был официально провозглашен исламской республикой.Знаменательные событияВ 1748 году испанский военный инженер Роке Хоакин де Алькубьерре с дюжиной рабочих начал раскопки древнеримского города Помпеи.В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара – $. Дата считается днем рождения доллара.В 1875 году английская "Таймс" стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.В 1938 году в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе. С того дня напиток стал массово распространяться.В 1946 году поселок Саров Горьковской области выбран местом расположения первого советского ядерного центра, будущего "Арзамас-16", город стал стартом реализации масштабной программы Советского Союза по развитию ядерного оружия. Сегодня это закрытое административно-территориальное образование и федеральный ядерный центр "Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (Нижегородская область).Кто родился1 апреля 1809 года родился самый загадочный и мистический классик русской литературы Николай Гоголь, талант которого проявился в самых разных жанрах. Гоголь – автор бессмертных произведений "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Тарас Бульба", "Вий", "Ревизор", "Мертвые души".В 1815 году на свет появился германский государственный деятель, "железный канцлер" Отто фон Бисмарк. Он вошел в историю как политик, формировавший Германскую империю. Главной своей задачей Бисмарк видел единение родных земель и отказ от колониальной политики.В 1873 году родился великий русский композитор Сергей Рахманинов, чья музыка впечатляет мужественной силой, мятежным пафосом и нередко – выражением ликования и счастья. В числе лучших произведений Рахманинова: оперы "Алеко" и "Скупой рыцарь", "Рапсодия на тему Паганини".В 1899 году родился актер и режиссер, народный артист СССР Рубен Симонов. На протяжении 29 лет Симонов был главным режиссером легендарного Театра имени Е. Б. Вахтангова.В 1906 году на свет появился легендарный советский авиконструктор Александр Яковлев. С 1934 года самолеты конструкторского бюро непрерывно находятся в крупносерийном производстве и эксплуатации. Всего построено более 70 тысяч самолетов "Як", в том числе более 40 тысяч самолётов во время Великой Отечественной войны, в частности 2/3 всех истребителей составляли самолёты Яковлева.Также 1 апреля родились актриса Ольга Дроздова, юморист Святослав Ещенко, певец Сергей Лазарев.

