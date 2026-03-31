Жительница Крыма отправится в колонию за гибель ребенка в ДТП - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Жительница Крыма отправится в колонию за гибель ребенка в ДТП
2026-03-31T16:52
2026-03-31T16:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Крыму жительницу Джанкойского района приговорили почти к трем годам колонии за гибель ребенка в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Женщину лишили прав на два года. Также суд постановил выплатить потерпевшим 2,3 млн рублей моральной компенсации.В мае 2022 года в селе Придорожном на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" женщина выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с автомобилем "ВАЗ 2107", в котором находились водитель и два пассажира, в том числе девочка 2007 года рождения. Ребенок скончался на месте происшествия.Ранее сообщалось, что за смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки. Мужчина также выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Также к пяти годам колонии приговорен житель Судака. Он спровоцировал смертельное ДТП в нетрезвом виде и без прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенокНа трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылсяДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
16:52 31.03.2026 (обновлено: 16:56 31.03.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Джанкойском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Крыму жительницу Джанкойского района приговорили почти к трем годам колонии за гибель ребенка в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"За ДТП, в котором погиб ребенок, жительница Джанкойского района отправится в колонию. Суд приговорил виновную к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
Женщину лишили прав на два года. Также суд постановил выплатить потерпевшим 2,3 млн рублей моральной компенсации.
В мае 2022 года в селе Придорожном на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" женщина выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с автомобилем "ВАЗ 2107", в котором находились водитель и два пассажира, в том числе девочка 2007 года рождения. Ребенок скончался на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что за смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки. Мужчина также выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Также к пяти годам колонии приговорен житель Судака. Он спровоцировал смертельное ДТП в нетрезвом виде и без прав.
