Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
На предприятии в Нижнекамске произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Об этом во вторник вечером сообщил мэр города Радмир Беляев. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T23:07
2026-03-31T23:07
2026-03-31T23:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. На предприятии в Нижнекамске произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Об этом во вторник вечером сообщил мэр города Радмир Беляев.О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже число погибших выросло до двух человек, число пострадавших – до 72.По его словам, для оказания помощи пострадавшим в Нижнекамск направлен спецборт МЧС России. Самолет Ил-76 оснащен современным медицинским оборудованием, в полете пациентов сопроводят врачи, психологи и специалисты федеральных служб. В республиканской клинической больнице пострадавших навестил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка", – подчеркнул мэр. Он также призвал не верить фейковой информации, которая стала появляться в интернете в связи с ЧП на предприятии.По данным компании СИБУР, после инцидента госпитализирован 21 человек, двое – в тяжелом состоянии. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы.Сейчас на месте продолжает ликвидация последствий ЧП. Как сообщалось, по результатам отбора проб превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено. СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нижнекамск
нижнекамск, новости, происшествия, взрыв, пожар
Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
Взрыв на предприятии в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. На предприятии в Нижнекамске произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Об этом во вторник вечером сообщил мэр города Радмир Беляев.
О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже число погибших выросло до двух человек, число пострадавших – до 72.
"На данный момент возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. Как стало известно, при ликвидации последствий разгерметизации произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом", – сообщил Беляев в своем Telegram-канале.
По его словам, для оказания помощи пострадавшим в Нижнекамск направлен спецборт МЧС России. Самолет Ил-76 оснащен современным медицинским оборудованием, в полете пациентов сопроводят врачи, психологи и специалисты федеральных служб. В республиканской клинической больнице пострадавших навестил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка", – подчеркнул мэр. Он также призвал не верить фейковой информации, которая стала появляться в интернете в связи с ЧП на предприятии.
По данным компании СИБУР, после инцидента госпитализирован 21 человек, двое – в тяжелом состоянии. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы.
"Общая мощность предприятия составляет порядка трех миллионов тонн продукции в год. На остановленное сегодня производство приходится около 6% от общего объема, то есть около 180 тысяч тонн в год. Но фокус сейчас не на тоннах, а на людях", – подчеркнули в компании.
Сейчас на месте продолжает ликвидация последствий ЧП. Как сообщалось, по результатам отбора проб превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено
. СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
