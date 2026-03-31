Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 31.03.2026

На предприятии в Нижнекамске произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Об этом во вторник вечером сообщил мэр города Радмир Беляев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. На предприятии в Нижнекамске произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Об этом во вторник вечером сообщил мэр города Радмир Беляев.О пожаре в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане стало известно во вторник днем. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже число погибших выросло до двух человек, число пострадавших – до 72.По его словам, для оказания помощи пострадавшим в Нижнекамск направлен спецборт МЧС России. Самолет Ил-76 оснащен современным медицинским оборудованием, в полете пациентов сопроводят врачи, психологи и специалисты федеральных служб. В республиканской клинической больнице пострадавших навестил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка", – подчеркнул мэр. Он также призвал не верить фейковой информации, которая стала появляться в интернете в связи с ЧП на предприятии.По данным компании СИБУР, после инцидента госпитализирован 21 человек, двое – в тяжелом состоянии. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы.Сейчас на месте продолжает ликвидация последствий ЧП. Как сообщалось, по результатам отбора проб превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено. СК России возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижнекамск, новости, происшествия, взрыв, пожар