ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию правительства Белгородской области, ранения получил начальник отдела административно-хозяйственной части. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.03.2026
вячеслав гладков
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию правительства Белгородской области, ранения получил начальник отдела административно-хозяйственной части. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу.Повреждены фасад и остекление здания.Ранее в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами. Два человека получили ранения.
13:10 31.03.2026 (обновлено: 14:16 31.03.2026)