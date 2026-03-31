ВСУ ударили по Брянской области из РСЗО Vampire – ранены шестеро и один погиб - РИА Новости Крым, 31.03.2026
ВСУ ударили по Брянской области из РСЗО Vampire – ранены шестеро и один погиб
2026-03-31T16:27
2026-03-31T16:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь, заверил губернатор.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во вторник сообщил, что за прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей – погибли 20 человек, ранены 137.Представитель МИД напомнил, что украинские боевики совершили массированную атаку на гражданские объекты Таганрога, атаковали сельхозпредприятие в Курской области, нанесли удары по медицинским объектам в Запорожской и Херсонской областях.
16:27 31.03.2026 (обновлено: 16:30 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара реактивными снарядами по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Враг нанес намеренный удар реактивными снарядами "Вампир" чешского производства по районному центру Суземка Суземского района. В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, шесть жителей ранены", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь, заверил губернатор.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во вторник сообщил, что за прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 157 мирных жителей – погибли 20 человек, ранены 137.
Представитель МИД напомнил, что украинские боевики совершили массированную атаку на гражданские объекты Таганрога, атаковали сельхозпредприятие в Курской области, нанесли удары по медицинским объектам в Запорожской и Херсонской областях.
