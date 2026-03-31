ВСУ атаковали регионы России почти сотней беспилотников - РИА Новости Крым, 31.03.2026
ВСУ атаковали регионы России почти сотней беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона.Как сообщалось, над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Три человека пострадали, есть повреждения в порту Усть-Луга.
07:54 31.03.2026 (обновлено: 07:56 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона.
Как сообщалось, над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Три человека пострадали, есть повреждения в порту Усть-Луга.
