ВСУ атаковали регионы России почти сотней беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона.Как сообщалось, над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Три человека пострадали, есть повреждения в порту Усть-Луга.
Над регионами России за ночь сбили 92 украинских беспилотника
07:54 31.03.2026 (обновлено: 07:56 31.03.2026)