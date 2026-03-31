В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников
В Севастополе 17-летнего курьера дистанционных мошенников приговорили к условному сроку за обман пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T10:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе 17-летнего курьера дистанционных мошенников приговорили к условному сроку за обман пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре города.По информации ведомства, осужденный вступил в сговор с неустановленными лицами для участия в дистанционном мошенничестве в качестве курьера. При этом задача юноши была приезжать домой к потерпевшим, забирать у них деньги и перечислять соучастникам. Злоумышленники похитили у четырех женщин в возрасте от 78 до 86 лет более 3 млн рублей. Молодого человека задержали сразу после получения денег у четвертой пенсионерки.Учитывая несовершеннолетний возраст виновного и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил юноше 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с виновного материального ущерба. Часть похищенных денег уже вернули потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититьсяФактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступленийИномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
Читайте также на РИА Новости Крым: