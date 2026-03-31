Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/v-sevastopole-vynesli-prigovor-17-letnemu-kureru-moshennikov-1154764751.html
В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников
В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников
В Севастополе 17-летнего курьера дистанционных мошенников приговорили к условному сроку за обман пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T10:48
2026-03-31T10:49
мошенничество
севастополь
прокуратура города севастополя
закон и право
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе 17-летнего курьера дистанционных мошенников приговорили к условному сроку за обман пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре города.По информации ведомства, осужденный вступил в сговор с неустановленными лицами для участия в дистанционном мошенничестве в качестве курьера. При этом задача юноши была приезжать домой к потерпевшим, забирать у них деньги и перечислять соучастникам. Злоумышленники похитили у четырех женщин в возрасте от 78 до 86 лет более 3 млн рублей. Молодого человека задержали сразу после получения денег у четвертой пенсионерки.Учитывая несовершеннолетний возраст виновного и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил юноше 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с виновного материального ущерба. Часть похищенных денег уже вернули потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититьсяФактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступленийИномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, севастополь, прокуратура города севастополя, закон и право, крым, новости крыма
В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников

В Севастополе 17-летнему курьеру мошенников дали 2,5 года условно

10:48 31.03.2026 (обновлено: 10:49 31.03.2026)
 
© РИА Новости . Павел Комаров / Перейти в фотобанкФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости . Павел Комаров
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе 17-летнего курьера дистанционных мошенников приговорили к условному сроку за обман пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По информации ведомства, осужденный вступил в сговор с неустановленными лицами для участия в дистанционном мошенничестве в качестве курьера.
"Сообщники звонили по телефону проживающим в Севастополе пенсионерам и сообщали им ложную информацию о том, что их родственники спровоцировали дорожно-транспортные происшествия и пострадали сами. Под таким предлогом они убеждали пожилых граждан передать свои денежные средства якобы для оказания помощи близким", - рассказали в прокуратуре.
При этом задача юноши была приезжать домой к потерпевшим, забирать у них деньги и перечислять соучастникам. Злоумышленники похитили у четырех женщин в возрасте от 78 до 86 лет более 3 млн рублей.
Молодого человека задержали сразу после получения денег у четвертой пенсионерки.
Учитывая несовершеннолетний возраст виновного и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил юноше 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок 3 года.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с виновного материального ущерба. Часть похищенных денег уже вернули потерпевшей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МошенничествоСевастопольПрокуратура города СевастополяЗакон и правоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
