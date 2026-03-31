Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/v-sevastopole-vosstanavlivayut-povrezhdennye-vzryvom-kvartiry-1154774771.html
В Севастополе восстанавливают поврежденные взрывом квартиры
2026-03-31T15:22
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154736103_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_9140b2d8002f70828986a2e87d0d516a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154736103_235:0:1686:1088_1920x0_80_0_0_7e601b6b789d7d01b840c376fd8d2c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:22 31.03.2026
 
© РИА Новости КрымВосстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва
Восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в поврежденном взрывом многоэтажном доме №20 по ул.Павла Корчагина идет восстановление квартир. Более чем в 40 квартирах нужен аварийный ремонт. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.
"По дому №20 сделан поквартирный обход. Более 40 квартир подлежит аварийному ремонту, порядка 15 полному восстановлению, остальные частичному. Продолжаем обход, постепенно передаем квартиры в ремонт. С 5-10 апреля приступим к фасадным работам. По квартирам – уже выполняем работы", – рассказал Иено.
Кроме того, в доме меняют поврежденные окна. Десять окон уже поставили, до 15 апреля планируется заменить около 160 окон.
В доме №14 по ул. Павла Корчагина ситуация сложнее. На этой неделе ожидаются результаты обследования и до конца недели – проект частичного демонтажа.
Ранее сообщалось, что в Севастополе демонтируют часть пятиэтажки на Павла Корчагина.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты завершили обследование пятиэтажки под номером 14 на улице Павла Корчагина и пришли к выводу, что несущие конструкции можно будет укрепить, соответствующий проект подготовят в течение двух недель.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
