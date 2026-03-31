В Севастополе восстанавливают поврежденные взрывом квартиры

В Севастополе восстанавливают квартиры в поврежденном взрывом доме №20
Восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в поврежденном взрывом многоэтажном доме №20 по ул.Павла Корчагина идет восстановление квартир. Более чем в 40 квартирах нужен аварийный ремонт. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.
"По дому №20 сделан поквартирный обход. Более 40 квартир подлежит аварийному ремонту, порядка 15 полному восстановлению, остальные частичному. Продолжаем обход, постепенно передаем квартиры в ремонт. С 5-10 апреля приступим к фасадным работам. По квартирам – уже выполняем работы", – рассказал Иено.
Кроме того, в доме меняют поврежденные окна. Десять окон уже поставили, до 15 апреля планируется заменить около 160 окон.
В доме №14 по ул. Павла Корчагина ситуация сложнее. На этой неделе ожидаются результаты обследования и до конца недели – проект частичного демонтажа.
Ранее сообщалось, что в Севастополе демонтируют часть пятиэтажки на Павла Корчагина.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты завершили обследование пятиэтажки под номером 14 на улице Павла Корчагина и пришли к выводу, что несущие конструкции можно будет укрепить, соответствующий проект подготовят в течение двух недель.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.