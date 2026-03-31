В Севастополе расследуют дело о хищении 20 млн на госконтракте с Минобороны
В Севастополе генеральному директору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает СК России.
2026-03-31T14:50
В Севастополе гендиректора судоремонтной базы обвиняют в мошенничестве на ремонте техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе генеральному директору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает СК России.
Следствием установлено, что в 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники. Обязанности по контролю за исполнением договоров возлагались на генерального директора.
"В 2022 году он организовал проведение ремонта техники с использованием некачественных материалов, кроме того, путем предоставления документов с заведомо ложными сведениями о выполненных работах, злоумышленник совершил хищение бюджетных денежных средств в размере более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.
В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
На имущество обвиняемого наложен арест. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
