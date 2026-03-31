В Севастополе расследуют дело о хищении 20 млн на госконтракте с Минобороны

В Севастополе генеральному директору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает СК России.

2026-03-31T14:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе генеральному директору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает СК России.Следствием установлено, что в 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники. Обязанности по контролю за исполнением договоров возлагались на генерального директора.В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. На имущество обвиняемого наложен арест. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

