В Севастополе председатель ТСН попался на афере с землей

53-летний председатель одного из севастопольских товариществ собственников недвижимости ответит за аферу с продажей земельных участков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T18:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 53-летний председатель одного из севастопольских товариществ собственников недвижимости ответит за аферу с продажей земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным полиции, мужчина намеревался получить от города 6,3 гектара земли в районе мыса Фиолент и построить квартал индивидуальной жилой застройки для 66 членов товарищества. В процессе оформления выяснилось, что это невозможно, поскольку земля почти полностью входит в территорию объекта культурного наследия и на ней находятся достопримечательности региона.С марта 2017 по декабрь 2023 года как минимум семь уверенных в законности сделки членов ТСН передали злоумышленнику около трех миллионов рублей. Позже обманутые покупатели были вынуждены обратиться в полицию.Председатель товарищества был задержан. В ходе обыска по месту его жительства изъята документация, касающаяся деятельности ТСН и бумаги, подтверждающие получение им денег. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде. Предполагается наличие и других пострадавших, в том числе из других регионов России.

