В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе воздушная тревога

22:25 31.03.2026 (обновлено: 22:26 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил он в Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
00:01Температура рванет вверх: погода в Крыму в первый апрельский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
23:16Над Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна
23:07Взрыв в Нижнекамске – все о ситуации к этому часу
22:42Два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пожар в Нефтекамске: главное за день
22:25В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:21Предъявлены обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь
22:08Крымчанам проиндексируют социальные пенсии
21:48Пора ремонтов: первый месяц весны в фотоленте РИА Новости Крым
21:37В Севастополе закрыли рейд
21:31На Керченском полуострове на неделю закроют железнодорожный переезд
21:07В Белгородской области при атаке ВСУ ранен глава терадминистрации
20:48Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
20:28Крым стал хитом: число бронирований на лето выросло на 20%
20:11Реабилитационный центр "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории принял первых пациентов
19:47Кубань и Ростовскую область атакуют беспилотники – работает ПВО
19:31Пожилой мужчина погиб под колесами автобуса в Краснодаре
19:01В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке
18:43В Севастополе председатель ТСН попался на афере с землей
18:27Иран грозит атаковать объекты компаний Microsoft и Google на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния