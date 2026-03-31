В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке

2026-03-31T19:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего специалиста-эксперта территориального городского отдела Роспотребнадзора. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.В ноябре 2025 года осужденная помогла своей знакомой – представителю одной из севастопольских частных медицинских клиник – передать взятку за дополнительное лицензирование медицинской деятельности без устранения имеющихся нарушений, напомнили в прокуратуре.Предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ленинский районный суд Севастополя с учетом признания вины, состояния здоровья и ряда других смягчающих обстоятельств назначил посреднице наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.Кроме того, по постановлению прокуратуры Севастополя медицинская клиника, в интересах которой передавалось незаконное вознаграждение, привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Штраф уплачен.Ранее сообщалось, что в Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом – врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму чиновница получила большой срок за взяткиВ Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтрактыБастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

