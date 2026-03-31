В Севастополе экс-сотрудницу Роспотребнадзора осудили за посредничество во взятке
2026-03-31T19:01
19:01 31.03.2026 (обновлено: 19:36 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего специалиста-эксперта территориального городского отдела Роспотребнадзора. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере)", – сказано в сообщении.
В ноябре 2025 года осужденная помогла
своей знакомой – представителю одной из севастопольских частных медицинских клиник – передать взятку за дополнительное лицензирование медицинской деятельности без устранения имеющихся нарушений, напомнили в прокуратуре.
Предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ленинский районный суд Севастополя с учетом признания вины, состояния здоровья и ряда других смягчающих обстоятельств назначил посреднице наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
"Арест, наложенный на имущество женщины в ходе следствия, сохранен, мобильный телефон конфискован в собственность государства. Ранее к штрафу в размере 300 тысяч рублей приговорена взяткодатель", – добавили в сообщении.
Кроме того, по постановлению прокуратуры Севастополя медицинская клиника, в интересах которой передавалось незаконное вознаграждение, привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Штраф уплачен.
Ранее сообщалось, что в Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом – врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток
в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям.
