Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/v-sevastopole-demontiruyut-povrezhdennuyu-vzryvom-pyatietazhku-1154771677.html
В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку
В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку
2026-03-31T14:07
2026-03-31T14:33
новости севастополя
севастополь
павел иено
взрыв
взрыв в жилом доме в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154735949_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac5350eb5a34e26444886882c5d67b97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе демонтируют часть пятиэтажки на Павла Корчагина, где неделю назад произошел взрыв. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.А в соседнем пострадавшем доме № 20 уже вовсю кипят работы по замене окон.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154735949_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_691328386335e0cee52a06ca55e7ac11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе частично демонтируют поврежденную взрывом пятиэтажку

14:07 31.03.2026 (обновлено: 14:33 31.03.2026)
 
© РИА Новости КрымВосстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва
Восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе демонтируют часть пятиэтажки на Павла Корчагина, где неделю назад произошел взрыв. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.

"В доме номер 14 (где произошел взрыв – ред.) – мы на этой неделе ожидаем результаты обследования, которые выполняет профэксперт и до конца недели ждем проект частичного демонтажа от проектировщиков. Пострадало 10 квартир в торце дома, дом будет восстановлен, будет выполнен частичный демонтаж части несущих конструкций", – сказал журналистам Иено.

А в соседнем пострадавшем доме № 20 уже вовсю кипят работы по замене окон.
"Подлежат замене около 160 оконных проемов, уже заменены 10. Более 40 квартир подлежат аварийному ремонту, порядка 15 – полному восстановлению, а остальные частично", - добавил Иено.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольПавел ИеноВзрывВзрыв в жилом доме в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
