В России снижается заболеваемость гриппом
В России за прошедшую неделю зарегистрирована 641 тысяча новых случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. При этом снижается число заболевших... РИА Новости Крым, 31.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В России за прошедшую неделю зарегистрирована 641 тысяча новых случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. При этом снижается число заболевших гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."На 13-й неделе 2026 года в РФ зарегистрирована 641 тысяча случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Показатели на уровне предыдущей недели. Уровень заболеваемости соответствует середине октября 2025 года", – говорится в сообщении."В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. По итогам прошедшей недели зарегистрировано около 3,5 тыс. случаев COVID-19", – также отметили в ведомстве.Накануне сообщалось, что в Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В период с 23 по 29 марта в Республике Крым заболели 7196 человек, в Севастополе – 1842 человек.Неделей ранее сообщалось, что в России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грипп А и COVID "бьют" по организмуЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаВ России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза
орви, грипп, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии
