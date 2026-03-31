В России снижается заболеваемость гриппом

В России снижается заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 31.03.2026

В России снижается заболеваемость гриппом

В России за прошедшую неделю зарегистрирована 641 тысяча новых случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. При этом снижается число заболевших...

2026-03-31T09:29

2026-03-31T09:29

2026-03-31T09:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В России за прошедшую неделю зарегистрирована 641 тысяча новых случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. При этом снижается число заболевших гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."На 13-й неделе 2026 года в РФ зарегистрирована 641 тысяча случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Показатели на уровне предыдущей недели. Уровень заболеваемости соответствует середине октября 2025 года", – говорится в сообщении."В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. По итогам прошедшей недели зарегистрировано около 3,5 тыс. случаев COVID-19", – также отметили в ведомстве.Накануне сообщалось, что в Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В период с 23 по 29 марта в Республике Крым заболели 7196 человек, в Севастополе – 1842 человек.Неделей ранее сообщалось, что в России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, грипп, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии