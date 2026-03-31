В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ
В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T06:06
В Ленинградской области отражают атаку ВСУ в районе порта Усть Луга
06:00 31.03.2026 (обновлено: 06:06 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга", — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Опасность БПЛА в воздушном пространстве по всей территории Ленобласти была объявлена накануне вечером.
В аэропорту Пулково в целях безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.
"В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - добавили в ведомстве.
Утром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга
. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения
Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
