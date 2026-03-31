Рейтинг@Mail.ru
В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/v-portu-ust-luga-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-vsu-1154759689.html
В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ
В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ
В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T06:00
2026-03-31T06:06
ленинградская область
александр дрозденко
атаки всу
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Опасность БПЛА в воздушном пространстве по всей территории Ленобласти была объявлена накануне вечером.В аэропорту Пулково в целях безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности&nbsp;использования маршрутов воздушного движения&nbsp; в/из Калининграда. "В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании&nbsp; рейсов", - добавили в ведомстве.Утром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0238331bbdd929a0c497d396ef75ee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, атаки всу, новости сво, новости
В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ

В Ленинградской области отражают атаку ВСУ в районе порта Усть Луга

06:00 31.03.2026 (обновлено: 06:06 31.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга", — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Опасность БПЛА в воздушном пространстве по всей территории Ленобласти была объявлена накануне вечером.
В аэропорту Пулково в целях безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения  в/из Калининграда.
"В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании  рейсов", - добавили в ведомстве.
Утром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю
10:17Помогал врагу: украинского шпиона задержали в Белгородской области
10:03Сильное землетрясение произошло в Казахстане
09:56Магнитная буря идет к Земле
09:48Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье
09:35В Крым на майские – самый популярный город и цены в отелях
09:29В России снижается заболеваемость гриппом
09:20Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года
09:06Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет
08:57Под Керчью три дня будут звучать взрывы
08:47Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растения
08:41В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта
08:32Аксенов назвал сотрудников ФСБ в Крыму настоящими профессионалами
08:21Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение
08:15Дрон ВСУ атаковал автобус с людьми в Шебекино - ранены двое
07:54ВСУ атаковали регионы России почти сотней беспилотников
07:42Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции
07:27В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии
07:0620 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю
06:48Товары в рассрочку: что изменится в России с новым законом с 1 апреля
Лента новостейМолния