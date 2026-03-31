https://crimea.ria.ru/20260331/v-portu-ust-luga-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-vsu-1154759689.html

В порту Усть Луга отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 31.03.2026

В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 31.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ленинградской области идет отражение атаки беспилотников ВСУ в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Опасность БПЛА в воздушном пространстве по всей территории Ленобласти была объявлена накануне вечером.В аэропорту Пулково в целях безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. "В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - добавили в ведомстве.Утром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

