В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного - РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T17:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Москве подросток поджег автозаправочную станцию, опасаясь угроз в адрес его семьи со стороны неизвестного человека, с которым он держал связь через один из мессенджеров. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации правоохранителей, предварительно установлено, что несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, подросток получил незначительные ожоги.Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По имеющейся информации, он совершил противоправное деяние под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи, уточнила Ирина Волк.Ранее главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Республики Крым, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Строевский заявил, что психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летнего крымчанина задержали за вовлечение подростков в дропперствоДоля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана

