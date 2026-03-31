В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного
В Москве подросток поджег АЗС из-за угроз неизвестного
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Москве подросток поджег автозаправочную станцию, опасаясь угроз в адрес его семьи со стороны неизвестного человека, с которым он держал связь через один из мессенджеров. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации правоохранителей, предварительно установлено, что несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, подросток получил незначительные ожоги.Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По имеющейся информации, он совершил противоправное деяние под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи, уточнила Ирина Волк.Ранее главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Республики Крым, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Строевский заявил, что психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия.
17:25 31.03.2026 (обновлено: 17:30 31.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Москве подросток поджег автозаправочную станцию, опасаясь угроз в адрес его семьи со стороны неизвестного человека, с которым он держал связь через один из мессенджеров. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги в кратчайшие сроки задержали подростка 2010 года рождения. Он подозревается в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова", – проинформировала Ирина Волк.
По информации правоохранителей, предварительно установлено, что несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, подросток получил незначительные ожоги.
Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По имеющейся информации, он совершил противоправное деяние под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи, уточнила Ирина Волк.
"Собранные полицейскими материалы переданы по подследственности для принятия процессуального решения", – добавлено в сообщении.
Ранее главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Республики Крым, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Строевский заявил, что психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия.
