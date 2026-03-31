https://crimea.ria.ru/20260331/v-krymu-startuet-protivopozharnyy-sezon--kak-gotov-poluostrov-k-otrazheniyu-stikhii-1154749165.html

В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии

В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии - РИА Новости Крым, 31.03.2026

С 1 апреля в Крыму и Севастополе стартует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова будут следить более... РИА Новости Крым, 31.03.2026

игорь скуртул

новости крыма

крым

безопасность

противопожарный режим

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0d/1120849836_0:0:2137:1202_1920x0_80_0_0_6cedbbb47292c0ce28b3be9ae0ff7eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля в Крыму и Севастополе стартует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова будут следить более трехсот межведомственных патрульных групп. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул.Он отметил, что пожароопасный сезон стартует на полуострове с момента устойчивой теплой погоды и уже не первый год на Комиссии чрезвычайных ситуаций Республики Крым принимают решение отправной датой считать 1 апреля.На сегодняшний день, по информации начальника управления, в Крыму уже произошло более 400 пожаров.Особое внимание, добавил специалист, при подготовке полуострова к пожароопасному сезону уделяется населенным пунктам из категории подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. В этом году, как сообщалось ранее, 535 населенным пунктам, из 1019 таковых в Республике, присвоен этот статус."В этих населенных пунктах уделяется внимание очистке всей территории, как частной, так и общественной, от мусора и сухой растительности. Отдельно организована адресная работа по уборке территории, подготовке противопожарного водоснабжения и противопожарных минерализованных полос по границам участков", – пояснил собеседник.Все эти работы, напомнил он, должны быть выполнены до начала пожароопасного сезона. С его стартом сотрудники Госпожнадзора выходят уже на контрольно-надзорные мероприятия, и при выявлении нарушений вышеуказанных требований будут привлекать к административной ответственности и применять штрафы.За прошлый год данными группами, уточнил он, было привлечено к ответственности более 800 граждан республики, выдано около 4,5 тысяч предписаний, более 1 000 протоколов было составлено сотрудниками государственного пожарного надзора за нарушение правил противопожарного режима. "Инициатива по работе данных патрульных групп проявила себя положительно", – сказал специалист.Гость студи также предупредил, за что нарушение правил противопожарного режима или пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП действуют штрафы для должностных лиц от 20 000 рублей, для юридических – до 400 000 рублей. В особый противопожарный режим эти цифры умножается вдвое, и понятие "предупреждения" в этот период отсутствует, подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законеПожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреляОколо 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

