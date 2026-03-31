В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии
В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии
С 1 апреля в Крыму и Севастополе стартует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова будут следить более... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T07:27
2026-03-31T07:27
игорь скуртул
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля в Крыму и Севастополе стартует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова будут следить более трехсот межведомственных патрульных групп. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул.Он отметил, что пожароопасный сезон стартует на полуострове с момента устойчивой теплой погоды и уже не первый год на Комиссии чрезвычайных ситуаций Республики Крым принимают решение отправной датой считать 1 апреля.На сегодняшний день, по информации начальника управления, в Крыму уже произошло более 400 пожаров.Особое внимание, добавил специалист, при подготовке полуострова к пожароопасному сезону уделяется населенным пунктам из категории подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. В этом году, как сообщалось ранее, 535 населенным пунктам, из 1019 таковых в Республике, присвоен этот статус."В этих населенных пунктах уделяется внимание очистке всей территории, как частной, так и общественной, от мусора и сухой растительности. Отдельно организована адресная работа по уборке территории, подготовке противопожарного водоснабжения и противопожарных минерализованных полос по границам участков", – пояснил собеседник.Все эти работы, напомнил он, должны быть выполнены до начала пожароопасного сезона. С его стартом сотрудники Госпожнадзора выходят уже на контрольно-надзорные мероприятия, и при выявлении нарушений вышеуказанных требований будут привлекать к административной ответственности и применять штрафы.За прошлый год данными группами, уточнил он, было привлечено к ответственности более 800 граждан республики, выдано около 4,5 тысяч предписаний, более 1 000 протоколов было составлено сотрудниками государственного пожарного надзора за нарушение правил противопожарного режима. "Инициатива по работе данных патрульных групп проявила себя положительно", – сказал специалист.Гость студи также предупредил, за что нарушение правил противопожарного режима или пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП действуют штрафы для должностных лиц от 20 000 рублей, для юридических – до 400 000 рублей. В особый противопожарный режим эти цифры умножается вдвое, и понятие "предупреждения" в этот период отсутствует, подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законеПожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреляОколо 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС
игорь скуртул, новости крыма, крым, безопасность, противопожарный режим
В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии

Противопожарный сезон в Крыму – безопасность будут обеспечивать более 300 патрульных групп

07:27 31.03.2026
 
© Министерство ЧС РКПожарно – тактические учения
Пожарно – тактические учения
© Министерство ЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля в Крыму и Севастополе стартует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова будут следить более трехсот межведомственных патрульных групп. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул.
Он отметил, что пожароопасный сезон стартует на полуострове с момента устойчивой теплой погоды и уже не первый год на Комиссии чрезвычайных ситуаций Республики Крым принимают решение отправной датой считать 1 апреля.
На сегодняшний день, по информации начальника управления, в Крыму уже произошло более 400 пожаров.

"Из них, учитывая погодные условия, более 100 пожаров произошло на открытой территории. 80% из всех пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в том числе выброшенный из окна автомобиля окурок при ветровой нагрузке, неправильно затушенный костер и так далее", – перечислил спикер.

Особое внимание, добавил специалист, при подготовке полуострова к пожароопасному сезону уделяется населенным пунктам из категории подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. В этом году, как сообщалось ранее, 535 населенным пунктам, из 1019 таковых в Республике, присвоен этот статус.
"В этих населенных пунктах уделяется внимание очистке всей территории, как частной, так и общественной, от мусора и сухой растительности. Отдельно организована адресная работа по уборке территории, подготовке противопожарного водоснабжения и противопожарных минерализованных полос по границам участков", – пояснил собеседник.
Все эти работы, напомнил он, должны быть выполнены до начала пожароопасного сезона. С его стартом сотрудники Госпожнадзора выходят уже на контрольно-надзорные мероприятия, и при выявлении нарушений вышеуказанных требований будут привлекать к административной ответственности и применять штрафы.
"На базе всех руководителей органов местного самоуправления, МЧС, лесхоза было создано более 300 межведомственных патрульных групп на всей территории Республики. В случае выявления данными группами нарушений, они отправляют эту информацию в органы местного самоуправления для организации комиссии по муниципальному контролю. После того, когда комиссия приняла все возможные решения, уже принимаются за работу органы Государственного пожарного надзора Госпожнадзора", – рассказал начальник управления МЧС.
За прошлый год данными группами, уточнил он, было привлечено к ответственности более 800 граждан республики, выдано около 4,5 тысяч предписаний, более 1 000 протоколов было составлено сотрудниками государственного пожарного надзора за нарушение правил противопожарного режима. "Инициатива по работе данных патрульных групп проявила себя положительно", – сказал специалист.
Гость студи также предупредил, за что нарушение правил противопожарного режима или пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП действуют штрафы для должностных лиц от 20 000 рублей, для юридических – до 400 000 рублей. В особый противопожарный режим эти цифры умножается вдвое, и понятие "предупреждения" в этот период отсутствует, подытожил спикер.
