Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/v-krymu-nazvali-glavnuyu-problemu-v-selskom-khozyaystve-1154765206.html
В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве
В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве - РИА Новости Крым, 31.03.2026
В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве
Ни подсанкционность Крыма, ни определенные логистические трудности не способны остановить развитие сельского хозяйства в Крыму. Но большой проблемой сегодня... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T11:54
2026-03-31T11:54
денис кратюк
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
сельское хозяйство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145099207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a7eb3f8a5cc7964016c68bb1c097caf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Ни подсанкционность Крыма, ни определенные логистические трудности не способны остановить развитие сельского хозяйства в Крыму. Но большой проблемой сегодня продолжает оставаться нехватка рабочих рук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, несмотря на то, что рентабельность в сельском хозяйстве Крыма за последние шесть лет упала почти до 15% – а для зерновых в прошлом году она была близка к пяти из-за засухи и других причин, – инвесторы продолжают вкладывать деньги в проекты в отрасли, большинство из которых успешны и масштабируются.Министр подчеркнул, что из-за подсанкционности полуострова в Крым заходят преимущественно отечественные инвесторы, причем это и крупный, и средний, и мелкий бизнес из спектра участников свободной экономической зоны (СЭЗ)."Проекты все зафиксированы и работают", так что сегодня, по словам Кратюка, можно сказать, что в целом антироссийские санкции, как и вопросы логистики, при всех имеющихся трудностях не являются факторами, способными негативно влиять на развитие сельскохозяйственной отрасли в Крыму."Сейчас в логистике уже нет вопросов. Я проблем с логистикой вообще никаких не вижу. Машины приезжают в любом тоннаже. И технологически мы довезти все можем", – сказал министр.В свете геополитических событий, в частности конфликта на Ближнем Востоке и энергетического кризиса, в России могут возникнуть проблемы, связанные с удобрениями, которые ранее поставлялись из стран Персидского залива."Они просто не привезут их", – заметил Кратюк.Однако в этом случае у крымских производителей есть шанс пересмотреть стратегию и четко определиться: какие продукты нужны исключительно для внутреннего рынка, а какие ниши следует развивать, что выращивать на экспорт с выгодой.По его словам, успех в этом направлении абсолютно реален, учитывая интерес инвесторов к Крыму, а материковых россиян – к крымским продуктам. Но есть проблема, которая создается новыми вызовами и пока не решается до конца – это рабочие руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов В Крыму приступили к севу яровых Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145099207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39df39b0e8be5c9a21e74a1711d5e7b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, сельское хозяйство
В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве

Главной проблемой в сельском хозяйстве Крыма является потребность в рабочих руках – Кратюк

11:54 31.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям
В Крыму выращивают овощи по инновационным технологиям - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Ни подсанкционность Крыма, ни определенные логистические трудности не способны остановить развитие сельского хозяйства в Крыму. Но большой проблемой сегодня продолжает оставаться нехватка рабочих рук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По словам Кратюка, несмотря на то, что рентабельность в сельском хозяйстве Крыма за последние шесть лет упала почти до 15% – а для зерновых в прошлом году она была близка к пяти из-за засухи и других причин, – инвесторы продолжают вкладывать деньги в проекты в отрасли, большинство из которых успешны и масштабируются.
Министр подчеркнул, что из-за подсанкционности полуострова в Крым заходят преимущественно отечественные инвесторы, причем это и крупный, и средний, и мелкий бизнес из спектра участников свободной экономической зоны (СЭЗ).
"За 10 лет 44 миллиардов рублей вложено в сельское хозяйство, и порядка 26 миллиардов – это капитальное строительство (участниками СЭЗ – ред.). То есть это капитальное вложение, а не какие-то расходники", – отметил он.
"Проекты все зафиксированы и работают", так что сегодня, по словам Кратюка, можно сказать, что в целом антироссийские санкции, как и вопросы логистики, при всех имеющихся трудностях не являются факторами, способными негативно влиять на развитие сельскохозяйственной отрасли в Крыму.
"Сейчас в логистике уже нет вопросов. Я проблем с логистикой вообще никаких не вижу. Машины приезжают в любом тоннаже. И технологически мы довезти все можем", – сказал министр.
В свете геополитических событий, в частности конфликта на Ближнем Востоке и энергетического кризиса, в России могут возникнуть проблемы, связанные с удобрениями, которые ранее поставлялись из стран Персидского залива.
"Они просто не привезут их", – заметил Кратюк.
Однако в этом случае у крымских производителей есть шанс пересмотреть стратегию и четко определиться: какие продукты нужны исключительно для внутреннего рынка, а какие ниши следует развивать, что выращивать на экспорт с выгодой.
По его словам, успех в этом направлении абсолютно реален, учитывая интерес инвесторов к Крыму, а материковых россиян – к крымским продуктам. Но есть проблема, которая создается новыми вызовами и пока не решается до конца – это рабочие руки.
"То есть все, что мы производим, требует рабочих рук. Это наше самое узкое место. Это та точка, куда нам надо все усилия сейчас вложить, сконцентрировать, чтобы понять, сколько нам нужно людей в каждом направлении. Это даже не суперспециалисты, а люди, которые займут среднее звено и начнут выполнять техническую работу. И это реально очень сложно. Нужно понять, как их привлечь, мотивировать. Прежде всего финансами, конечно", – резюмировал министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Денис КратюкМинсельхоз КрымаКрымНовости КрымаСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
