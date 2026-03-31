https://crimea.ria.ru/20260331/v-krymu-nazvali-glavnuyu-problemu-v-selskom-khozyaystve-1154765206.html

В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Ни подсанкционность Крыма, ни определенные логистические трудности не способны остановить развитие сельского хозяйства в Крыму. Но большой проблемой сегодня...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145099207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a7eb3f8a5cc7964016c68bb1c097caf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Ни подсанкционность Крыма, ни определенные логистические трудности не способны остановить развитие сельского хозяйства в Крыму. Но большой проблемой сегодня продолжает оставаться нехватка рабочих рук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, несмотря на то, что рентабельность в сельском хозяйстве Крыма за последние шесть лет упала почти до 15% – а для зерновых в прошлом году она была близка к пяти из-за засухи и других причин, – инвесторы продолжают вкладывать деньги в проекты в отрасли, большинство из которых успешны и масштабируются.Министр подчеркнул, что из-за подсанкционности полуострова в Крым заходят преимущественно отечественные инвесторы, причем это и крупный, и средний, и мелкий бизнес из спектра участников свободной экономической зоны (СЭЗ)."Проекты все зафиксированы и работают", так что сегодня, по словам Кратюка, можно сказать, что в целом антироссийские санкции, как и вопросы логистики, при всех имеющихся трудностях не являются факторами, способными негативно влиять на развитие сельскохозяйственной отрасли в Крыму."Сейчас в логистике уже нет вопросов. Я проблем с логистикой вообще никаких не вижу. Машины приезжают в любом тоннаже. И технологически мы довезти все можем", – сказал министр.В свете геополитических событий, в частности конфликта на Ближнем Востоке и энергетического кризиса, в России могут возникнуть проблемы, связанные с удобрениями, которые ранее поставлялись из стран Персидского залива."Они просто не привезут их", – заметил Кратюк.Однако в этом случае у крымских производителей есть шанс пересмотреть стратегию и четко определиться: какие продукты нужны исключительно для внутреннего рынка, а какие ниши следует развивать, что выращивать на экспорт с выгодой.По его словам, успех в этом направлении абсолютно реален, учитывая интерес инвесторов к Крыму, а материковых россиян – к крымским продуктам. Но есть проблема, которая создается новыми вызовами и пока не решается до конца – это рабочие руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов В Крыму приступили к севу яровых Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

