В Крым на майские – самый популярный город и цены в отелях

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

2026-03-31T09:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере стоимость номера в среднем составляет 4981 рубль, в Казани – 6380 рублей, в Сочи – 4612 рублей.Ялта оказалась на седьмой строчке рейтинга со средней ценой в 5588 рублей. При этом чаще всего туристы выбирают шестидневный отдых в курортной столице Крыма.Кроме того, в десятку вошла Москва со средней ценой в 5381 рубль, Кисловодск – 4526 рублей, Волгоград – 6162 рубля, Калининград – 4168, Краснодар – 4173 и Пятигорск – 4199 рублей.Ялта, Севастополь и Симферополь вошли в десятку самых популярных направлений марта 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отеляхТри города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаОтдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит

