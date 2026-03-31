В Крым на майские – самый популярный город и цены в отелях
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 31.03.2026
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте оказался Санкт-Петербург, собравший 13% бронирований на майские праздники, на втором Казань, а на третьем Сочи – 8% и 7% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.

В Питере стоимость номера в среднем составляет 4981 рубль, в Казани – 6380 рублей, в Сочи – 4612 рублей.
Ялта оказалась на седьмой строчке рейтинга со средней ценой в 5588 рублей. При этом чаще всего туристы выбирают шестидневный отдых в курортной столице Крыма.
Кроме того, в десятку вошла Москва со средней ценой в 5381 рубль, Кисловодск – 4526 рублей, Волгоград – 6162 рубля, Калининград – 4168, Краснодар – 4173 и Пятигорск – 4199 рублей.
Ялта, Севастополь и Симферополь вошли в десятку самых популярных направлений марта 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отелях
Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
 
10:20Театр кукол в Симферополе достроят к сентябрю
10:17Помогал врагу: украинского шпиона задержали в Белгородской области
10:03Сильное землетрясение произошло в Казахстане
09:56Магнитная буря идет к Земле
09:48Два человека с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье
09:35В Крым на майские – самый популярный город и цены в отелях
09:29В России снижается заболеваемость гриппом
09:20Нафталиновая история: в Крыму высказались о границах Украины 1991 года
09:06Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет
08:57Под Керчью три дня будут звучать взрывы
08:47Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растения
08:41В Херсонской области могут ограничить движение гражданского транспорта
08:32Аксенов назвал сотрудников ФСБ в Крыму настоящими профессионалами
08:21Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнение
08:15Дрон ВСУ атаковал автобус с людьми в Шебекино - ранены двое
07:54ВСУ атаковали регионы России почти сотней беспилотников
07:42Рейтинг Трампа в Штатах упал до рекорда за обе его каденции
07:27В Крыму стартует противопожарный сезон – как готов полуостров к отражению стихии
07:0620 мирных жителей погибли и 137 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю
06:48Товары в рассрочку: что изменится в России с новым законом с 1 апреля
Лента новостейМолния