https://crimea.ria.ru/20260331/v-krym-na-mayskie--samyy-populyarnyy-gorod-i-tseny-v-otelyakh-1154757105.html
В Крым на майские – самый популярный город и цены в отелях
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 31.03.2026
отдых в крыму
крым
новости крыма
ялта
майские праздники
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:197:722:603_1920x0_80_0_0_7d437152cf47aa7eb664400abc8b1f3d.jpg
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:210:722:752_1920x0_80_0_0_04e1f572a51d4f8b3277485a8c7b68df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ялта вошла в топ-направлений для отдыха в майские праздники – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Санкт-Петербург, собравший 13% бронирований на майские праздники, на втором Казань, а на третьем Сочи – 8% и 7% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Питере стоимость номера в среднем составляет 4981 рубль, в Казани – 6380 рублей, в Сочи – 4612 рублей.
Ялта оказалась на седьмой строчке рейтинга со средней ценой в 5588 рублей. При этом чаще всего туристы выбирают шестидневный отдых в курортной столице Крыма.
Кроме того, в десятку вошла Москва со средней ценой в 5381 рубль, Кисловодск – 4526 рублей, Волгоград – 6162 рубля, Калининград – 4168, Краснодар – 4173 и Пятигорск – 4199 рублей.
Ялта, Севастополь и Симферополь вошли в десятку самых популярных направлений марта 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания
, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: