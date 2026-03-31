Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле

Серию атак ВСУ на порт Усть-Луга прокомментировали в Кремле
13:37 31.03.2026 (обновлено: 13:45 31.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя серию атак на порт Усть-Луга.
"Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также заявил, что Москва примет меры, если выяснится, что страны ЕС действительно предоставляют воздушное пространство для атак ВСУ на Россию с помощью беспилотников.
"Безусловно, мы считаем, что, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры", – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он добавил, что военные РФ тщательно отслеживают, анализируют ситуацию и выступают с соответствующими предложениями.
29 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе в ночь на воскресенье отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
31 марта Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, в том числе в порту Усть-Луга.