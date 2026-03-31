Рейтинг@Mail.ru
Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260331/v-kremle-prokommentirovali-ataki-na-port-ust-luga-1154770945.html
Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле
Все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 31.03.2026
2026-03-31T13:37
2026-03-31T13:45
новости
ленинградская область
порт усть-луга
дмитрий песков
кремль
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78db63855eedba88bf2c8089a5d3417c.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afc0b74c8d20d309668b3228c92c395a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:37 31.03.2026 (обновлено: 13:45 31.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя серию атак на порт Усть-Луга.
"Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также заявил, что Москва примет меры, если выяснится, что страны ЕС действительно предоставляют воздушное пространство для атак ВСУ на Россию с помощью беспилотников.
"Безусловно, мы считаем, что, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры", – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он добавил, что военные РФ тщательно отслеживают, анализируют ситуацию и выступают с соответствующими предложениями.
29 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе в ночь на воскресенье отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
31 марта Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, в том числе в порту Усть-Луга.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиЛенинградская областьПорт Усть-ЛугаДмитрий ПесковКремльВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
