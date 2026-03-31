https://crimea.ria.ru/20260331/v-kremle-prokommentirovali-ataki-na-port-ust-luga-1154770945.html

Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле

Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 31.03.2026

Серия атак ВСУ на порт Усть-Луга – что ответили в Кремле

Все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 31.03.2026

2026-03-31T13:37

2026-03-31T13:37

2026-03-31T13:45

новости

ленинградская область

порт усть-луга

дмитрий песков

кремль

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78db63855eedba88bf2c8089a5d3417c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя серию атак на порт Усть-Луга.Песков также заявил, что Москва примет меры, если выяснится, что страны ЕС действительно предоставляют воздушное пространство для атак ВСУ на Россию с помощью беспилотников.Он добавил, что военные РФ тщательно отслеживают, анализируют ситуацию и выступают с соответствующими предложениями.29 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе в ночь на воскресенье отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.31 марта Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, в том числе в порту Усть-Луга.

ленинградская область

порт усть-луга

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ленинградская область, порт усть-луга, дмитрий песков, кремль, всу (вооруженные силы украины), атаки всу